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Гидравлическая стяжка ЗУБР 43023-10, 10 т купить с доставкой в Москве
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Гидравлическая стяжка ЗУБР 43023-10, 10 т

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Гидравлическая стяжка ЗУБР 43023-10, 10 т
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 960 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742004
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Гидравлическая стяжка ЗУБР 43023-10, 10 т
5 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х14х7
Вес, кг.
5.38

Описание товара Гидравлическая стяжка ЗУБР 43023-10, 10 т

Гидравлические стяжки ЗУБР — надёжный инструмент для профессионалов и домашних мастеров. Они помогут быстро и эффективно справиться с работами, где требуется аккуратное сжатие или удержание деталей под давлением. Бренд ЗУБР — это уверенность в долговечности и высоком качестве.

Отзывы о товаре Гидравлическая стяжка ЗУБР 43023-10, 10 т




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлические стяжки ЗУБР — надёжный инструмент для профессионалов и домашних мастеров. Они помогут быстро и эффективно справиться с работами, где требуется аккуратное сжатие или удержание деталей под давлением. Бренд ЗУБР — это уверенность в долговечности и высоком качестве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гидравлическая стяжка ЗУБР 43023-10, 10 т - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5960 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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