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Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе купить с доставкой в Москве
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Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе

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Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 1
Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 2
Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 3
Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 4
Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 5
Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 6
Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 7
Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 8
Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 9
Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 10
Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 11
Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 12
Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 13
Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 14
Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 15
Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 16
Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 17
Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 18
Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип действия
ручной гидравлический
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
120
Максимальный диаметр штока, мм
25
Максимальная длина цилиндра, мм
272
Давление при максимальной нагрузке, МПа
64
  • Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 1
  • Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 2
  • Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 3
  • Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 4
  • Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 5
  • Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 6
  • Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 7
  • Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 8
  • Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 9
  • Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 10
  • Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 11
  • Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 12
  • Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 13
  • Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 14
  • Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 15
  • Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 16
  • Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 17
  • Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 18
  • Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 760 руб. 
Начислим 157 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743668
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе
9 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип действия
ручной гидравлический
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
120
Максимальный диаметр штока, мм
25
Максимальная длина цилиндра, мм
272
Максимальное усилие, тс
4
Давление при максимальной нагрузке, МПа
64
Комплектация
Растяжка гидравлическая с насадками - 1 штРемонтный комплект прокладок - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х36х18
Вес, кг.
18.75

Описание товара Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе

Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе

Отзывы о товаре Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
STELS
Тип действия
ручной гидравлический
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
120
Максимальный диаметр штока, мм
25
Максимальная длина цилиндра, мм
272
Максимальное усилие, тс
4
Давление при максимальной нагрузке, МПа
64
Комплектация
Растяжка гидравлическая с насадками - 1 штРемонтный комплект прокладок - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - по цене 9760 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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