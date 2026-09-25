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Цилиндр гидравлический для Matrix 513265, 10-тонной растяжки купить с доставкой в Москве
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Цилиндр гидравлический для Matrix 513265, 10-тонной растяжки

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Цилиндр гидравлический для Matrix 513265, 10-тонной растяжки - фото 1
Цилиндр гидравлический для Matrix 513265, 10-тонной растяжки - фото 2
Цилиндр гидравлический для Matrix 513265, 10-тонной растяжки - фото 3
Цилиндр гидравлический для Matrix 513265, 10-тонной растяжки - фото 4
Цилиндр гидравлический для Matrix 513265, 10-тонной растяжки - фото 5
Цилиндр гидравлический для Matrix 513265, 10-тонной растяжки - фото 6
Цилиндр гидравлический для Matrix 513265, 10-тонной растяжки - фото 7
Цилиндр гидравлический для Matrix 513265, 10-тонной растяжки - фото 8
Цилиндр гидравлический для Matrix 513265, 10-тонной растяжки - фото 9
Цилиндр гидравлический для Matrix 513265, 10-тонной растяжки - фото 10
Цилиндр гидравлический для Matrix 513265, 10-тонной растяжки - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип действия
прямой
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
150
Максимальный диаметр штока, мм
38
Максимальная длина цилиндра, мм
380
Давление при максимальной нагрузке, МПа
62
Штуцер
ZG 1/4"
Соединитель
ZG 1/4"
  • Цилиндр гидравлический для Matrix 513265, 10-тонной растяжки - фото 1
  • Цилиндр гидравлический для Matrix 513265, 10-тонной растяжки - фото 2
  • Цилиндр гидравлический для Matrix 513265, 10-тонной растяжки - фото 3
  • Цилиндр гидравлический для Matrix 513265, 10-тонной растяжки - фото 4
  • Цилиндр гидравлический для Matrix 513265, 10-тонной растяжки - фото 5
  • Цилиндр гидравлический для Matrix 513265, 10-тонной растяжки - фото 6
  • Цилиндр гидравлический для Matrix 513265, 10-тонной растяжки - фото 7
  • Цилиндр гидравлический для Matrix 513265, 10-тонной растяжки - фото 8
  • Цилиндр гидравлический для Matrix 513265, 10-тонной растяжки - фото 9
  • Цилиндр гидравлический для Matrix 513265, 10-тонной растяжки - фото 10
  • Цилиндр гидравлический для Matrix 513265, 10-тонной растяжки - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743661
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Цилиндр гидравлический для Matrix 513265, 10-тонной растяжки
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Тип действия
прямой
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
150
Максимальный диаметр штока, мм
38
Максимальная длина цилиндра, мм
380
Максимальный объем рабочей жидкости, л
520
Максимальное усилие, тс
10
Давление при максимальной нагрузке, МПа
62
Штуцер
ZG 1/4"
Соединитель
ZG 1/4"
Комплектация
Цилиндр в сборе - 1 штЗИП - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 штГарантийный талон - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х10х9
Вес, кг.
5.34

Описание товара Цилиндр гидравлический для Matrix 513265, 10-тонной растяжки

Гидравлический цилиндр Matrix 513265 — запасной элемент к набору для 10-тонной растяжки, который используется для исправления геометрии элементов автомобильного кузова. Позволяет прикладывать к деформированной детали усилие 10 т. Подходит к наборам 513405, 51353, 51355 и 51356. Пригодится для профессиональных или самостоятельных кузовных работ.

Преимущества

  • Долговечность — прочный корпус выдерживает значительные нагрузки.
  • Простая эксплуатация — особые навыки и специализированное обслуживание не требуются.
  • Удобное хранение и перемещение — длина гидроцилиндра составляет 380 мм, вес — 5,4 кг.

Отзывы о товаре Цилиндр гидравлический для Matrix 513265, 10-тонной растяжки




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Тип действия
прямой
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
150
Максимальный диаметр штока, мм
38
Максимальная длина цилиндра, мм
380
Максимальный объем рабочей жидкости, л
520
Максимальное усилие, тс
10
Давление при максимальной нагрузке, МПа
62
Штуцер
ZG 1/4"
Соединитель
ZG 1/4"
Развернуть
Комплектация
Цилиндр в сборе - 1 штЗИП - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 штГарантийный талон - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Гидравлический цилиндр Matrix 513265 — запасной элемент к набору для 10-тонной растяжки, который используется для исправления геометрии элементов автомобильного кузова. Позволяет прикладывать к деформированной детали усилие 10 т. Подходит к наборам 513405, 51353, 51355 и 51356. Пригодится для профессиональных или самостоятельных кузовных работ.

Преимущества

  • Долговечность — прочный корпус выдерживает значительные нагрузки.
  • Простая эксплуатация — особые навыки и специализированное обслуживание не требуются.
  • Удобное хранение и перемещение — длина гидроцилиндра составляет 380 мм, вес — 5,4 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цилиндр гидравлический для Matrix 513265, 10-тонной растяжки - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3270 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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