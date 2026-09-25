Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный, жёлтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743571
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Цвет
черный, жёлтый
Длина, мм
590
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х11х9
Вес, г.
190
Описание товара Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм
Щетка-сметка со скребком Denzel 55323 длиной 59 см предназначена для быстрой и эффективной очистки кузова автомобиля от снега и наледи. Ее использование позволяет сохранить лакокрасочное покрытие кузова в хорошем состоянии, а также обеспечивает безопасность водителя и других участников дорожного движения.
Преимущества
- Прочность и долговечность — щетка-сметка из морозоустойчивого полипропилена выдерживает активное использование при температуре до -40 ?.
- Бережная очистка — распушенная щетина шириной 21 см не портит лакокрасочное покрытие автомобиля.
- Эффективность — скребок шириной 11 см быстро очищает поверхности стекол и зеркал от толстой наледи благодаря специальным зубьям.
- Комфортная эксплуатация — эргономичная рукоятка и небольшой вес щетки 188 г позволяют работать с удобством и без чувства усталости.
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Бренд
DENZEL
Цвет
черный, жёлтый
Длина, мм
590
Страна производитель
Китай
Щетка-сметка со скребком Denzel 55323 длиной 59 см предназначена для быстрой и эффективной очистки кузова автомобиля от снега и наледи. Ее использование позволяет сохранить лакокрасочное покрытие кузова в хорошем состоянии, а также обеспечивает безопасность водителя и других участников дорожного движения.
Преимущества
- Прочность и долговечность — щетка-сметка из морозоустойчивого полипропилена выдерживает активное использование при температуре до -40 ?.
- Бережная очистка — распушенная щетина шириной 21 см не портит лакокрасочное покрытие автомобиля.
- Эффективность — скребок шириной 11 см быстро очищает поверхности стекол и зеркал от толстой наледи благодаря специальным зубьям.
- Комфортная эксплуатация — эргономичная рукоятка и небольшой вес щетки 188 г позволяют работать с удобством и без чувства усталости.
Щетка сметка со скребком DENZEL 55323, 590 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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