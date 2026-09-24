Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 805-1065 мм STAYER (61048)
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Телескопическая
да
Цвет
оранжевый, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб.
В наличии
Код товара: 717867
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720 руб.
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Характеристики
Бренд
Stayer
Длина
1065
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Телескопическая
да
Цвет
оранжевый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х20х10
Вес, г.
440
Описание товара Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 805-1065 мм STAYER (61048)
Многофункциональная телескопическая щетка со скребком от снега и льда Преимущества: Поворотная голова Телескопическая рукоятка Скребок от льда Распушенная щетина Мягкие термозащитные накладки Использование: Применяется для очистки поверхности автомобиля от снега и льда
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Бренд
Stayer
Длина
1065
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Телескопическая
да
Цвет
оранжевый, черный
Страна производитель
Китай
Многофункциональная телескопическая щетка со скребком от снега и льда Преимущества: Поворотная голова Телескопическая рукоятка Скребок от льда Распушенная щетина Мягкие термозащитные накладки Использование: Применяется для очистки поверхности автомобиля от снега и льда
Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 805-1065 мм STAYER (61048) - по цене 720 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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