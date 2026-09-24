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Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) купить с доставкой в Москве
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Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305)

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Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 1
Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 2
Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 3
Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 4
Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 5
Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 6
Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 7
Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 8
Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 9
Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 10
Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 11
Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 12
Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 13
Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 14
Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 15
Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 16
Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 17
Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Телескопическая
Нет
  • Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 1
  • Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 2
  • Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 3
  • Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 4
  • Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 5
  • Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 6
  • Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 7
  • Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 8
  • Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 9
  • Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 10
  • Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 11
  • Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 12
  • Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 13
  • Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 14
  • Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 15
  • Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 16
  • Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 17
  • Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717886
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305)
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Телескопическая
Нет
Длина, мм
510
Ширина рабочей части
235
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х13х10
Вес, г.
380

Описание товара Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305)

Щетка-сметка для снега со скребком Stels 55305 длиной 62 см, с поворотной головой, предназначена для чистки автомобиля после снегопада. Рабочая часть длиной 24 см, с плотной распушенной щетиной, эффективно и аккуратно удаляет слой снега с кузова, не царапая его. Скребок шириной 10 см быстро снимает наледь, а зубья дробят толстую корку льда. Щетка будет полезна автолюбителям.

Преимущества

  • Долговечность — щетка изготовлена из прочного пластика, рукоятка — из алюминиевого сплава.
  • Морозостойкость — щетка сохраняет рабочие свойства при температуре до -40 ?.
  • Очищение узких и труднодоступных мест — вращающаяся на 90° голова фиксируется в одном из 2 положений при помощи удобной кнопки.
  • Эргономичность — благодаря мягкой неопреновой накладке рукоятку комфортно держать даже в сильный мороз.
  • Компактность и малый вес 325 г — щетка удобна в использовании и не занимает много места в багажнике автомобиля.

Отзывы о товаре Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305)




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Характеристики
Бренд
STELS
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Телескопическая
Нет
Длина, мм
510
Ширина рабочей части
235
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка-сметка для снега со скребком Stels 55305 длиной 62 см, с поворотной головой, предназначена для чистки автомобиля после снегопада. Рабочая часть длиной 24 см, с плотной распушенной щетиной, эффективно и аккуратно удаляет слой снега с кузова, не царапая его. Скребок шириной 10 см быстро снимает наледь, а зубья дробят толстую корку льда. Щетка будет полезна автолюбителям.

Преимущества

  • Долговечность — щетка изготовлена из прочного пластика, рукоятка — из алюминиевого сплава.
  • Морозостойкость — щетка сохраняет рабочие свойства при температуре до -40 ?.
  • Очищение узких и труднодоступных мест — вращающаяся на 90° голова фиксируется в одном из 2 положений при помощи удобной кнопки.
  • Эргономичность — благодаря мягкой неопреновой накладке рукоятку комфортно держать даже в сильный мороз.
  • Компактность и малый вес 325 г — щетка удобна в использовании и не занимает много места в багажнике автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - данный товар вы можете купить по цене 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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