Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305)
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Характеристики
Описание товара Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305)
Щетка-сметка для снега со скребком Stels 55305 длиной 62 см, с поворотной головой, предназначена для чистки автомобиля после снегопада. Рабочая часть длиной 24 см, с плотной распушенной щетиной, эффективно и аккуратно удаляет слой снега с кузова, не царапая его. Скребок шириной 10 см быстро снимает наледь, а зубья дробят толстую корку льда. Щетка будет полезна автолюбителям.
Преимущества
- Долговечность — щетка изготовлена из прочного пластика, рукоятка — из алюминиевого сплава.
- Морозостойкость — щетка сохраняет рабочие свойства при температуре до -40 ?.
- Очищение узких и труднодоступных мест — вращающаяся на 90° голова фиксируется в одном из 2 положений при помощи удобной кнопки.
- Эргономичность — благодаря мягкой неопреновой накладке рукоятку комфортно держать даже в сильный мороз.
- Компактность и малый вес 325 г — щетка удобна в использовании и не занимает много места в багажнике автомобиля.
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Щетка-сметка для снега со скребком Stels 55305 длиной 62 см, с поворотной головой, предназначена для чистки автомобиля после снегопада. Рабочая часть длиной 24 см, с плотной распушенной щетиной, эффективно и аккуратно удаляет слой снега с кузова, не царапая его. Скребок шириной 10 см быстро снимает наледь, а зубья дробят толстую корку льда. Щетка будет полезна автолюбителям.
Преимущества
- Долговечность — щетка изготовлена из прочного пластика, рукоятка — из алюминиевого сплава.
- Морозостойкость — щетка сохраняет рабочие свойства при температуре до -40 ?.
- Очищение узких и труднодоступных мест — вращающаяся на 90° голова фиксируется в одном из 2 положений при помощи удобной кнопки.
- Эргономичность — благодаря мягкой неопреновой накладке рукоятку комфортно держать даже в сильный мороз.
- Компактность и малый вес 325 г — щетка удобна в использовании и не занимает много места в багажнике автомобиля.
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