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Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) купить с доставкой в Москве
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Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325)

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Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 1
Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 2
Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 3
Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 4
Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 5
Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 6
Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 7
Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 8
Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 9
Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 10
Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 11
Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 12
Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 13
Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 14
Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 15
Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 16
Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 17
Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 18
Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Телескопическая
Нет
Цвет
оранжевый, черный
  • Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 1
  • Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 2
  • Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 3
  • Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 4
  • Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 5
  • Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 6
  • Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 7
  • Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 8
  • Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 9
  • Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 10
  • Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 11
  • Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 12
  • Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 13
  • Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 14
  • Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 15
  • Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 16
  • Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 17
  • Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 18
  • Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717882
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325)
530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Особенности
мягкая накладка на рукоятке, распушенная щетина
Телескопическая
Нет
Цвет
оранжевый, черный
Длина, мм
580
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х11х11
Вес, г.
270

Описание товара Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325)

Щетка-сметка для снега со скребком Denzel 55325 длиной 60 см предназначена для быстрой и эффективной очистки кузова автомобиля от снега и наледи. Ее использование позволяет сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля в хорошем состоянии, а также обеспечивает безопасность водителя и других участников дорожного движения.

Преимущества

  • Долговечность — щетка из морозоустойчивого пластика и алюминиевого сплава сохраняет рабочие свойства при температуре до -40 ?.
  • Бережная очистка — особо мягкая распушенная щетина шириной 24 см не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля.
  • Эффективность — скребок шириной 10 см быстро очищает поверхности стекол и зеркал от толстой наледи благодаря специальным зубьям.
  • Комфортная эксплуатация — благодаря мягкой неопреновой накладке на рукоятке щетку удобно держать в руке даже в сильные морозы.
  • Небольшой вес 260 г — длительное использование щетки не вызывает чувство усталости.

Отзывы о товаре Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Особенности
мягкая накладка на рукоятке, распушенная щетина
Телескопическая
Нет
Цвет
оранжевый, черный
Длина, мм
580
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка-сметка для снега со скребком Denzel 55325 длиной 60 см предназначена для быстрой и эффективной очистки кузова автомобиля от снега и наледи. Ее использование позволяет сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля в хорошем состоянии, а также обеспечивает безопасность водителя и других участников дорожного движения.

Преимущества

  • Долговечность — щетка из морозоустойчивого пластика и алюминиевого сплава сохраняет рабочие свойства при температуре до -40 ?.
  • Бережная очистка — особо мягкая распушенная щетина шириной 24 см не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля.
  • Эффективность — скребок шириной 10 см быстро очищает поверхности стекол и зеркал от толстой наледи благодаря специальным зубьям.
  • Комфортная эксплуатация — благодаря мягкой неопреновой накладке на рукоятке щетку удобно держать в руке даже в сильные морозы.
  • Небольшой вес 260 г — длительное использование щетки не вызывает чувство усталости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 530 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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