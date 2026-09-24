Щётка телескопическая от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм STAYER (61046)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
алюминий
Материал скребка
пластик
Телескопическая
да
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717865
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Характеристики
Бренд
Stayer
Длина
1000
Материал рукоятки
алюминий
Материал скребка
пластик
Телескопическая
да
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х20х10
Вес, г.
430
Описание товара Щётка телескопическая от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм STAYER (61046)
Преимущества Телескопическая рукоятка Скребок от льда Распушенная щетина Мягкие термозащитные накладки
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Бренд
Stayer
Длина
1000
Материал рукоятки
алюминий
Материал скребка
пластик
Телескопическая
да
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Преимущества Телескопическая рукоятка Скребок от льда Распушенная щетина Мягкие термозащитные накладки
Щётка телескопическая от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм STAYER (61046) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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