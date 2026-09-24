Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 860-1210 мм, ЗУБР Профессионал (61062)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щетки
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Цвет
синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб.
В наличии
Код товара: 717868
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
880 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Щетки
Длина
1280
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Цвет
синий
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
88х20х10
Вес, г.
520
Описание товара Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 860-1210 мм, ЗУБР Профессионал (61062)
Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 860-1210 мм, ЗУБР Профессионал (61062)
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Щетки
Длина
1280
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Цвет
синий
Страна производитель
Россия
Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 860-1210 мм, ЗУБР Профессионал (61062)
Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 860-1210 мм, ЗУБР Профессионал (61062) - данный товар вы можете купить по цене 880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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