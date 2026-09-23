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Щетка-сметка автомобильная ЗУБР 810 - 1060 мм, телескопическая поворотная со скребком 61061-110 купить с доставкой в Москве
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Щетка-сметка автомобильная ЗУБР 810 - 1060 мм, телескопическая поворотная со скребком 61061-110

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Щетка-сметка автомобильная ЗУБР 810 - 1060 мм, телескопическая поворотная со скребком 61061-110 - фото 1
Щетка-сметка автомобильная ЗУБР 810 - 1060 мм, телескопическая поворотная со скребком 61061-110 - фото 2
Щетка-сметка автомобильная ЗУБР 810 - 1060 мм, телескопическая поворотная со скребком 61061-110 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные щетки для снега и льда
Материал рукоятки
пластик, металл
Материал скребка
пластик
Телескопическая
да
Цвет
красный, серый, белый
  • Щетка-сметка автомобильная ЗУБР 810 - 1060 мм, телескопическая поворотная со скребком 61061-110 - фото 1
  • Щетка-сметка автомобильная ЗУБР 810 - 1060 мм, телескопическая поворотная со скребком 61061-110 - фото 2
  • Щетка-сметка автомобильная ЗУБР 810 - 1060 мм, телескопическая поворотная со скребком 61061-110 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636827
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Щетка-сметка автомобильная ЗУБР 810 - 1060 мм, телескопическая поворотная со скребком 61061-110
670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Автомобильные щетки для снега и льда
Длина
810
Материал рукоятки
пластик, металл
Материал скребка
пластик
Особенности
мягкая накладка на рукоятке, поворотная головка
Телескопическая
да
Цвет
красный, серый, белый
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
82х12х11
Вес, г.
449

Описание товара Щетка-сметка автомобильная ЗУБР 810 - 1060 мм, телескопическая поворотная со скребком 61061-110

Щетка-сметка применяется для очистки поверхности автомобиля от снега и льда. Благодаря поворотной голове и изменяющейся длине рукоятки щетка обеспечивает комфортную уборку снега даже с больших автомобилей таких как кроссоверы и внедорожники

Отзывы о товаре Щетка-сметка автомобильная ЗУБР 810 - 1060 мм, телескопическая поворотная со скребком 61061-110




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Автомобильные щетки для снега и льда
Длина
810
Материал рукоятки
пластик, металл
Материал скребка
пластик
Особенности
мягкая накладка на рукоятке, поворотная головка
Телескопическая
да
Цвет
красный, серый, белый
Страна производитель
Россия
Описание
Щетка-сметка применяется для очистки поверхности автомобиля от снега и льда. Благодаря поворотной голове и изменяющейся длине рукоятки щетка обеспечивает комфортную уборку снега даже с больших автомобилей таких как кроссоверы и внедорожники
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка-сметка автомобильная ЗУБР 810 - 1060 мм, телескопическая поворотная со скребком 61061-110 - по цене 670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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