Щетка-сметка автомобильная ЗУБР 810 - 1060 мм, телескопическая поворотная со скребком 61061-110
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные щетки для снега и льда
Материал рукоятки
пластик, металл
Материал скребка
пластик
Телескопическая
да
Цвет
красный, серый, белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб.
В наличии
Код товара: 636827
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
670 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Автомобильные щетки для снега и льда
Длина
810
Материал рукоятки
пластик, металл
Материал скребка
пластик
Особенности
мягкая накладка на рукоятке, поворотная головка
Телескопическая
да
Цвет
красный, серый, белый
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
82х12х11
Вес, г.
449
Описание товара Щетка-сметка автомобильная ЗУБР 810 - 1060 мм, телескопическая поворотная со скребком 61061-110
Щетка-сметка применяется для очистки поверхности автомобиля от снега и льда. Благодаря поворотной голове и изменяющейся длине рукоятки щетка обеспечивает комфортную уборку снега даже с больших автомобилей таких как кроссоверы и внедорожники
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
Автомобильные щетки для снега и льда
Длина
810
Материал рукоятки
пластик, металл
Материал скребка
пластик
Особенности
мягкая накладка на рукоятке, поворотная головка
Телескопическая
да
Цвет
красный, серый, белый
Страна производитель
Россия
Щетка-сметка применяется для очистки поверхности автомобиля от снега и льда. Благодаря поворотной голове и изменяющейся длине рукоятки щетка обеспечивает комфортную уборку снега даже с больших автомобилей таких как кроссоверы и внедорожники
Щетка-сметка автомобильная ЗУБР 810 - 1060 мм, телескопическая поворотная со скребком 61061-110 - по цене 670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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