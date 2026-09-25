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Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный купить с доставкой в Москве
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Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный

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Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - фото 1
Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - фото 2
Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - фото 3
Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - фото 4
Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - фото 5
Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - фото 6
Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - фото 7
Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - фото 8
Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - фото 9
Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - фото 10
Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - фото 11
Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - фото 12
Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - фото 13
Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный, жёлтый
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - фото 1
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - фото 2
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - фото 3
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - фото 4
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - фото 5
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - фото 6
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - фото 7
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - фото 8
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - фото 9
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - фото 10
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - фото 11
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - фото 12
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - фото 13
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743373
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Цвет
черный, жёлтый
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х4
Вес, г.
100

Описание товара Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный

Усиленный скребок для удаления льда Denzel 55329 применяется для очищения зеркал и стекол автомобиля от налипшего и примерзшего снега. За счет небольшого размера 18 х 11 см скребок удобно хранить в салоне автомобиля.

Преимущества

  • Надежность и высокий ресурс — скребок изготовлен из ABS-пластика и нержавеющей стали, выдерживает температуру до -40 °C.
  • Высокая эффективность — благодаря эргономичной форме скребок быстро удаляет наледь.
  • Аккуратная работа — конструкцией предусмотрены подпальцевые упоры, препятствующие выскальзыванию инструмента из рук.
  • Малый вес 96 г — можно работать без усталости на протяжении длительного времени.

Отзывы о товаре Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Цвет
черный, жёлтый
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Описание

Усиленный скребок для удаления льда Denzel 55329 применяется для очищения зеркал и стекол автомобиля от налипшего и примерзшего снега. За счет небольшого размера 18 х 11 см скребок удобно хранить в салоне автомобиля.

Преимущества

  • Надежность и высокий ресурс — скребок изготовлен из ABS-пластика и нержавеющей стали, выдерживает температуру до -40 °C.
  • Высокая эффективность — благодаря эргономичной форме скребок быстро удаляет наледь.
  • Аккуратная работа — конструкцией предусмотрены подпальцевые упоры, препятствующие выскальзыванию инструмента из рук.
  • Малый вес 96 г — можно работать без усталости на протяжении длительного времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - этот товар вы можете купить по цене 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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