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Щетка-сметка для снега со скребком телескопическая, 725 - 1005 мм // Stels (55304) купить с доставкой в Москве
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Щетка-сметка для снега со скребком телескопическая, 725 - 1005 мм // Stels (55304)

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Щетка-сметка для снега со скребком телескопическая, 725 - 1005 мм // Stels - фото 1
Щетка-сметка для снега со скребком телескопическая, 725 - 1005 мм // Stels - фото 2
Щетка-сметка для снега со скребком телескопическая, 725 - 1005 мм // Stels - фото 3
Щетка-сметка для снега со скребком телескопическая, 725 - 1005 мм // Stels - фото 4
Щетка-сметка для снега со скребком телескопическая, 725 - 1005 мм // Stels - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
алюминий
Материал скребка
пластик
Телескопическая
да
Цвет
черный, оранжевый
  • Щетка-сметка для снега со скребком телескопическая, 725 - 1005 мм // Stels - фото 1
  • Щетка-сметка для снега со скребком телескопическая, 725 - 1005 мм // Stels - фото 2
  • Щетка-сметка для снега со скребком телескопическая, 725 - 1005 мм // Stels - фото 3
  • Щетка-сметка для снега со скребком телескопическая, 725 - 1005 мм // Stels - фото 4
  • Щетка-сметка для снега со скребком телескопическая, 725 - 1005 мм // Stels - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717885
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Щетка-сметка для снега со скребком телескопическая, 725 - 1005 мм // Stels (55304)
580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Длина
920
Материал рукоятки
алюминий
Материал скребка
пластик
Особенности
мягкая накладка на рукоятке, распушенная щетина
Телескопическая
да
Цвет
черный, оранжевый
Ширина рабочей части, мм
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х10х10
Вес, г.
385

Описание товара Щетка-сметка для снега со скребком телескопическая, 725 - 1005 мм // Stels (55304)

Щетка-сметка для снега со скребком телескопическая, 725 - 1005 мм // Stels (55304)

Отзывы о товаре Щетка-сметка для снега со скребком телескопическая, 725 - 1005 мм // Stels (55304)




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Характеристики
Бренд
STELS
Длина
920
Материал рукоятки
алюминий
Материал скребка
пластик
Особенности
мягкая накладка на рукоятке, распушенная щетина
Телескопическая
да
Цвет
черный, оранжевый
Ширина рабочей части, мм
100
Страна производитель
Китай
Описание
Щетка-сметка для снега со скребком телескопическая, 725 - 1005 мм // Stels (55304)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка-сметка для снега со скребком телескопическая, 725 - 1005 мм // Stels (55304) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 580 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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