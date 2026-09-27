Коммутатор Cudy GS2048PS4-720W
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор Cudy GS2048PS4-720W
Управляемый коммутатор Cudy с поддержкой уровня L2 создан для масштабных задач и серьёзных нагрузок. Благодаря 44 портам RJ45 и 4 высокоскоростным SFP-портам с пропускной способностью до 10 Гбит/с, он легко справляется с большим числом подключений и быстрой передачей данных в сетях 10/100/1000 Мбит/сек. Поддержка PoE стандартов 802.3af и 802.3at даёт возможность питать совместимое оборудование напрямую через сеть — для камер наблюдения и точек доступа это особое преимущество. Ёмкая таблица MAC-адресов на 32 000 записей позволяет держать под контролем крупные корпоративные инфраструктуры. Настольный форм-фактор и вес 4,91 кг делают устройство устойчивым и удобным для стационарного размещения.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 84 660 руб.21165 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52MP/ME/B2A PROJ
-
В наличииЦена 87 150 руб.21788 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52MPP/E2A PROJ
-
В наличииЦена 89 990 руб.22498 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3452XP
-
В наличииЦена 91 010 руб.22753 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM
-
В наличииЦена 93 920 руб.23480 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM
-
В наличииЦена 99 900 руб.24975 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1520-28MP/A1A
-
В наличииЦена 102 410 руб.25603 руб. в СплитКоммутатор Mikrotik CRS510-8XS-2XQ-IN
-
В наличииЦена 105 990 руб.26498 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3452XMPP
-
В наличииЦена 106 560 руб.26640 руб. в СплитКоммутатор D-Link DXS-1210-16TC/B2A
-
В наличииЦена 106 920 руб.26730 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-3130-30PS/B2A
-
В наличииЦена 119 300 руб.29825 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SX3032F
-
В наличииЦена 125 720 руб.31430 руб. в СплитКоммутатор D-Link DXS-1210-28S DXS-1210-28S/A1A
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Отзывы о товаре Коммутатор Cudy GS2048PS4-720W