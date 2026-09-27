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Коммутатор Cudy GS2048PS4-720W купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Cudy GS2048PS4-720W

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Коммутатор Cudy GS2048PS4-720W - фото 2
Коммутатор Cudy GS2048PS4-720W - фото 3
Коммутатор Cudy GS2048PS4-720W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
44
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор Cudy GS2048PS4-720W - фото 1
  • Коммутатор Cudy GS2048PS4-720W - фото 2
  • Коммутатор Cudy GS2048PS4-720W - фото 3
  • Коммутатор Cudy GS2048PS4-720W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740863
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
44
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х36х9
Вес, кг.
5.58

Описание товара Коммутатор Cudy GS2048PS4-720W

Управляемый коммутатор Cudy с поддержкой уровня L2 создан для масштабных задач и серьёзных нагрузок. Благодаря 44 портам RJ45 и 4 высокоскоростным SFP-портам с пропускной способностью до 10 Гбит/с, он легко справляется с большим числом подключений и быстрой передачей данных в сетях 10/100/1000 Мбит/сек. Поддержка PoE стандартов 802.3af и 802.3at даёт возможность питать совместимое оборудование напрямую через сеть — для камер наблюдения и точек доступа это особое преимущество. Ёмкая таблица MAC-адресов на 32 000 записей позволяет держать под контролем крупные корпоративные инфраструктуры. Настольный форм-фактор и вес 4,91 кг делают устройство устойчивым и удобным для стационарного размещения.



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Отзывы о товаре Коммутатор Cudy GS2048PS4-720W




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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
44
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
32000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор Cudy с поддержкой уровня L2 создан для масштабных задач и серьёзных нагрузок. Благодаря 44 портам RJ45 и 4 высокоскоростным SFP-портам с пропускной способностью до 10 Гбит/с, он легко справляется с большим числом подключений и быстрой передачей данных в сетях 10/100/1000 Мбит/сек. Поддержка PoE стандартов 802.3af и 802.3at даёт возможность питать совместимое оборудование напрямую через сеть — для камер наблюдения и точек доступа это особое преимущество. Ёмкая таблица MAC-адресов на 32 000 записей позволяет держать под контролем крупные корпоративные инфраструктуры. Настольный форм-фактор и вес 4,91 кг делают устройство устойчивым и удобным для стационарного размещения.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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