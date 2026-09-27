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Коммутатор Cudy GS5048S4 купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Cudy GS5048S4

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор Cudy GS5048S4 - фото 1
  • Коммутатор Cudy GS5048S4 - фото 2
  • Коммутатор Cudy GS5048S4 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740836
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х37х9
Вес, кг.
9.84

Описание товара Коммутатор Cudy GS5048S4

Управляемый коммутатор Cudy L3 создан для масштабных задач и серьезных нагрузок. 48 портов RJ45 с гигабитной скоростью 10/100/1000 Мбит/с обеспечивают молниеносный обмен данными между множеством устройств – идеально для крупных офисов или серверных. Дополнительно доступны 4 SFP-порта с впечатляющей скоростью 10 Гбит/с — когда требуются сверхбыстрые подключения и высокая пропускная способность. Удобный настольный форм-фактор позволяет разместить устройство прямо на рабочей поверхности, а вес почти в 4 кг добавляет ощущения надежности и стабильности. Этот коммутатор выбирают, когда важны гибкость управления и максимальная производительность.



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Отзывы о товаре Коммутатор Cudy GS5048S4




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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор Cudy L3 создан для масштабных задач и серьезных нагрузок. 48 портов RJ45 с гигабитной скоростью 10/100/1000 Мбит/с обеспечивают молниеносный обмен данными между множеством устройств – идеально для крупных офисов или серверных. Дополнительно доступны 4 SFP-порта с впечатляющей скоростью 10 Гбит/с — когда требуются сверхбыстрые подключения и высокая пропускная способность. Удобный настольный форм-фактор позволяет разместить устройство прямо на рабочей поверхности, а вес почти в 4 кг добавляет ощущения надежности и стабильности. Этот коммутатор выбирают, когда важны гибкость управления и максимальная производительность.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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