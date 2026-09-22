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Коммутатор SNR SNR-S5310G-48TX-POE купить с доставкой в Москве
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Коммутатор SNR SNR-S5310G-48TX-POE

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Коммутатор SNR SNR-S5310G-48TX-POE - фото 2
Коммутатор SNR SNR-S5310G-48TX-POE - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
6
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор SNR SNR-S5310G-48TX-POE - фото 1
  • Коммутатор SNR SNR-S5310G-48TX-POE - фото 2
  • Коммутатор SNR SNR-S5310G-48TX-POE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729800
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Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
6
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х45х12
Вес, кг.
6.5

Описание товара Коммутатор SNR SNR-S5310G-48TX-POE

Коммутатор SNR-S5310G-48TX-POE с поддержкой PoE 802.3at/af оснащен 48 портами 10/100/1000Base-T и 6 портами 1/10GbE SFP+. Это производительный GigabitEthernet коммутатор уровня 2+, предназначенный для использования на уровне доступа операторов связи и корпоративных сетях. Комбинация высокой производительности и разнообразия функционала позволяет использовать коммутатор для решения широкого спектра задач.



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Отзывы о товаре Коммутатор SNR SNR-S5310G-48TX-POE




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
6
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
32000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор SNR-S5310G-48TX-POE с поддержкой PoE 802.3at/af оснащен 48 портами 10/100/1000Base-T и 6 портами 1/10GbE SFP+. Это производительный GigabitEthernet коммутатор уровня 2+, предназначенный для использования на уровне доступа операторов связи и корпоративных сетях. Комбинация высокой производительности и разнообразия функционала позволяет использовать коммутатор для решения широкого спектра задач.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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