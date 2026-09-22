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Коммутатор TP-Link SG3452X купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link SG3452X

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Коммутатор TP-Link SG3452X - фото 10
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Коммутатор TP-Link SG3452X - фото 12
Коммутатор TP-Link SG3452X - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор TP-Link SG3452X - фото 1
  • Коммутатор TP-Link SG3452X - фото 2
  • Коммутатор TP-Link SG3452X - фото 3
  • Коммутатор TP-Link SG3452X - фото 4
  • Коммутатор TP-Link SG3452X - фото 5
  • Коммутатор TP-Link SG3452X - фото 6
  • Коммутатор TP-Link SG3452X - фото 7
  • Коммутатор TP-Link SG3452X - фото 8
  • Коммутатор TP-Link SG3452X - фото 9
  • Коммутатор TP-Link SG3452X - фото 10
  • Коммутатор TP-Link SG3452X - фото 11
  • Коммутатор TP-Link SG3452X - фото 12
  • Коммутатор TP-Link SG3452X - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 970 руб. 
Начислим 944 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723586
Доставка в Москве
Загружаем...
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Коммутатор TP-Link SG3452X
58 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Кабель питания, крепеж для установки в стойку, резиновые ножки, руководство пользователя.
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х34х10
Вес, кг.
3.9

Описание товара Коммутатор TP-Link SG3452X

Управляемый L2+ коммутатор TP-Link TL-SG3452X с 48 гигабитными портами RJ-45 и четырьмя портами SFP+ интегрируется с облачным сервисом Omada SDN и поддерживает автоматическую настройку параметров, централизованное облачное управление и умный мониторинг. Угрозы предотвращают привязка IP?MAC?порт, список управления доступом ACL, безопасность портов, защита от DoS?атак, защита от широковещательных штормов, DHCP Snooping, 802.1X и аутентификация RADIUS. Коммутатор TP-Link TL-SG3452X работает бесшумно благодаря отсутствию вентиляторов. Устройство монтируется в стойку или устанавливается на столе. Коммутатор рассчитан на эксплуатацию при положительных температурах не выше 50 °C.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SG3452X




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Кабель питания, крепеж для установки в стойку, резиновые ножки, руководство пользователя.
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый L2+ коммутатор TP-Link TL-SG3452X с 48 гигабитными портами RJ-45 и четырьмя портами SFP+ интегрируется с облачным сервисом Omada SDN и поддерживает автоматическую настройку параметров, централизованное облачное управление и умный мониторинг. Угрозы предотвращают привязка IP?MAC?порт, список управления доступом ACL, безопасность портов, защита от DoS?атак, защита от широковещательных штормов, DHCP Snooping, 802.1X и аутентификация RADIUS. Коммутатор TP-Link TL-SG3452X работает бесшумно благодаря отсутствию вентиляторов. Устройство монтируется в стойку или устанавливается на столе. Коммутатор рассчитан на эксплуатацию при положительных температурах не выше 50 °C.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Купить Коммутатор TP-Link SG3452X - по цене 58970 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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