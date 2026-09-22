Коммутатор TP-Link SG3452X
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 970 руб.
В наличии
Код товара: 723586
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
58 970 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Кабель питания, крепеж для установки в стойку, резиновые ножки, руководство пользователя.
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х34х10
Вес, кг.
3.9
Описание товара Коммутатор TP-Link SG3452X
Управляемый L2+ коммутатор TP-Link TL-SG3452X с 48 гигабитными портами RJ-45 и четырьмя портами SFP+ интегрируется с облачным сервисом Omada SDN и поддерживает автоматическую настройку параметров, централизованное облачное управление и умный мониторинг. Угрозы предотвращают привязка IP?MAC?порт, список управления доступом ACL, безопасность портов, защита от DoS?атак, защита от широковещательных штормов, DHCP Snooping, 802.1X и аутентификация RADIUS. Коммутатор TP-Link TL-SG3452X работает бесшумно благодаря отсутствию вентиляторов. Устройство монтируется в стойку или устанавливается на столе. Коммутатор рассчитан на эксплуатацию при положительных температурах не выше 50 °C.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 56 190 руб.14048 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3428X-M2
-
В наличииЦена 56 630 руб.14158 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-ENTERPRISE-8-POE
-
В наличииЦена 58 780 руб.14695 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S2995G-24FX-DC
-
В наличииЦена 58 850 руб.14713 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG3452X
-
В наличииЦена 59 110 руб.14778 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SX3206HPP
-
В наличииЦена 59 200 руб.14800 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM
-
В наличииЦена 59 260 руб.14815 руб. в СплитКоммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24S+2Q+RM
-
В наличииЦена 59 970 руб. 102 090 руб.14993 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S3850G-24FX
-
В наличииЦена 63 920 руб.15980 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52P/ME/B1A
-
В наличииЦена 65 900 руб.16475 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1510-52X/A2A
-
В наличииЦена 66 310 руб.16578 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3428XMPP
-
В наличииЦена 67 720 руб.16930 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52MP/F (DGS-1210-52MP/F4A)
Бренд
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Кабель питания, крепеж для установки в стойку, резиновые ножки, руководство пользователя.
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Управляемый L2+ коммутатор TP-Link TL-SG3452X с 48 гигабитными портами RJ-45 и четырьмя портами SFP+ интегрируется с облачным сервисом Omada SDN и поддерживает автоматическую настройку параметров, централизованное облачное управление и умный мониторинг. Угрозы предотвращают привязка IP?MAC?порт, список управления доступом ACL, безопасность портов, защита от DoS?атак, защита от широковещательных штормов, DHCP Snooping, 802.1X и аутентификация RADIUS. Коммутатор TP-Link TL-SG3452X работает бесшумно благодаря отсутствию вентиляторов. Устройство монтируется в стойку или устанавливается на столе. Коммутатор рассчитан на эксплуатацию при положительных температурах не выше 50 °C.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Купить Коммутатор TP-Link SG3452X - по цене 58970 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SG3452X