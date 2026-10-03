Коммутатор D-Link DXS-1210-10TS/B1A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 631091
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3bz 2.5GBase-T, IEEE 802.3bz 5GBase-T, IEEE 802.3an 10GBase-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3ae 10GBase-X
Порты
10
Габаритные размеры, мм
330x200x44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор управляемый
Тип коммутатора
управляемый
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х35х9
Вес, кг.
2.1
Описание товара Коммутатор D-Link DXS-1210-10TS/B1A
Настраиваемый L2+ коммутатор DXS-1210-10TS, оснащенный портами 10GBase-T 2 портами 10GBase-X SFP+, осуществляет коммутацию трафика на скорости до 10 Гбит/с предназначен для использования сетях предприятий малого среднего бизнеса. За счет высокой производительности данный коммутатор позволяет использовать такие услуги, как облачные сервисы, виртуализация, также приложения server-to-server. DXS-1210-10TS является экономически выгодным решением для организации сетей 10 Gigabit Ethernet.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3bz 2.5GBase-T, IEEE 802.3bz 5GBase-T, IEEE 802.3an 10GBase-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3ae 10GBase-X
Порты
10
Габаритные размеры, мм
330x200x44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор управляемый
Тип коммутатора
управляемый
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Настраиваемый L2+ коммутатор DXS-1210-10TS, оснащенный портами 10GBase-T 2 портами 10GBase-X SFP+, осуществляет коммутацию трафика на скорости до 10 Гбит/с предназначен для использования сетях предприятий малого среднего бизнеса. За счет высокой производительности данный коммутатор позволяет использовать такие услуги, как облачные сервисы, виртуализация, также приложения server-to-server. DXS-1210-10TS является экономически выгодным решением для организации сетей 10 Gigabit Ethernet.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Теги товара: Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Теги товара: Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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