Коммутатор OSNOVO OS-331(SW-60812/I)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор OSNOVO OS-331(SW-60812/I)
Коммутатор OSNOVO в компактном настольном форм-факторе — решение для тех, кто ценит простоту и функциональность без лишних сложностей. Неуправляемая модель на 8 портов RJ45 с поддержкой скорости до 1 Гбит/с идеально впишется в небольшую офисную сеть или домашний мини-центр. Два дополнительных SFP-порта со скоростью 1 Гбит/с открывают возможность быстрого подключения к оптическим линиям или магистральным каналам. Поддержка стандартов PoE 802.3af и 802.3at упростит питание совместимых устройств прямо по кабелю, избавляя от лишних проводов и блоков питания. Таблица на 2000 MAC-адресов позволяет уверенно работать в средах с умеренным количеством пользователей и устройств, а уровень L2 отвечает за эффективную коммутацию внутри локальной сети.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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