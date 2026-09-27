Top.Mail.Ru
Коммутатор SNR SNR-S2989G-48TX-RPS купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор SNR SNR-S2989G-48TX-RPS

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор SNR SNR-S2989G-48TX-RPS - фото 1
Коммутатор SNR SNR-S2989G-48TX-RPS - фото 2
Коммутатор SNR SNR-S2989G-48TX-RPS - фото 3
Коммутатор SNR SNR-S2989G-48TX-RPS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
48
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор SNR SNR-S2989G-48TX-RPS - фото 1
  • Коммутатор SNR SNR-S2989G-48TX-RPS - фото 2
  • Коммутатор SNR SNR-S2989G-48TX-RPS - фото 3
  • Коммутатор SNR SNR-S2989G-48TX-RPS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740849
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, консольный кабель, кабель заземления, крепления в стойку (2 шт.), резиновые ножки (4 шт.), набор болтов, руководство по установке и гарантийный талон.
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
48
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х40х10
Вес, кг.
4.7

Описание товара Коммутатор SNR SNR-S2989G-48TX-RPS

SNR — это управляемый коммутатор, который специально создан для бизнеса с высокими требованиями к масштабируемости и гибкости сети. 48 портов RJ45 с поддержкой скорости до 1 Гбит/сек и таким же количеством SFP-портов позволяют легко подключать огромное количество устройств и формировать отказоустойчивую инфраструктуру. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at делает этот коммутатор отличным решением для питания IP-камер, телефонов и точек доступа прямо по кабелю, без лишней проводки. Устройство настольного форм-фактора, удобно разместить даже в ограниченном пространстве. Коммутатор уровня L2 предлагает расширенные возможности организации сети. Большая таблица MAC-адресов — до 16000 записей — позволяет обслуживать сотни клиентов без риска потери производительности. Вес — 4,76 кг, что обеспечивает устойчивость на рабочей поверхности.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор SNR SNR-S2989G-48TX-RPS




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, консольный кабель, кабель заземления, крепления в стойку (2 шт.), резиновые ножки (4 шт.), набор болтов, руководство по установке и гарантийный талон.
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
48
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
SNR — это управляемый коммутатор, который специально создан для бизнеса с высокими требованиями к масштабируемости и гибкости сети. 48 портов RJ45 с поддержкой скорости до 1 Гбит/сек и таким же количеством SFP-портов позволяют легко подключать огромное количество устройств и формировать отказоустойчивую инфраструктуру. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at делает этот коммутатор отличным решением для питания IP-камер, телефонов и точек доступа прямо по кабелю, без лишней проводки. Устройство настольного форм-фактора, удобно разместить даже в ограниченном пространстве. Коммутатор уровня L2 предлагает расширенные возможности организации сети. Большая таблица MAC-адресов — до 16000 записей — позволяет обслуживать сотни клиентов без риска потери производительности. Вес — 4,76 кг, что обеспечивает устойчивость на рабочей поверхности.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор SNR SNR-S2989G-48TX-RPS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...