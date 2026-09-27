Коммутатор Origo OS3254M/A1A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Origo OS3254M/A1A
ORIGO предлагает управляемый коммутатор L3 с внушительными возможностями для вашего офиса или современной рабочей группы. Компактный настольный форм-фактор удобно разместить даже на ограниченном пространстве, а при этом он готов к серьёзной нагрузке: 24 порта RJ45 со скоростью до 1 Гбит/с легко объединят десятки устройств без потери скорости. Порт SFP с пропускной способностью 1 Гбит/с расширит ваши возможности подключения. Особую гибкость даёт поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at — питание и данные одновременно, без лишних кабелей и адаптеров. За счёт вместительной таблицы MAC-адресов до 32 000 возможна работа в крупных сетях с большим количеством пользователей и устройств. Уверенный вес почти 8 кг говорит о надёжности конструкции и продуманности исполнения.
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