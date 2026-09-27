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Коммутатор Origo OS3254M/A1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Origo OS3254M/A1A

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Коммутатор Origo OS3254M/A1A - фото 2
Коммутатор Origo OS3254M/A1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор Origo OS3254M/A1A - фото 1
  • Коммутатор Origo OS3254M/A1A - фото 2
  • Коммутатор Origo OS3254M/A1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740864
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор, комплект установки в стойку, документация, адаптер питания
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х51х14
Вес, кг.
8

Описание товара Коммутатор Origo OS3254M/A1A

ORIGO предлагает управляемый коммутатор L3 с внушительными возможностями для вашего офиса или современной рабочей группы. Компактный настольный форм-фактор удобно разместить даже на ограниченном пространстве, а при этом он готов к серьёзной нагрузке: 24 порта RJ45 со скоростью до 1 Гбит/с легко объединят десятки устройств без потери скорости. Порт SFP с пропускной способностью 1 Гбит/с расширит ваши возможности подключения. Особую гибкость даёт поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at — питание и данные одновременно, без лишних кабелей и адаптеров. За счёт вместительной таблицы MAC-адресов до 32 000 возможна работа в крупных сетях с большим количеством пользователей и устройств. Уверенный вес почти 8 кг говорит о надёжности конструкции и продуманности исполнения.



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Отзывы о товаре Коммутатор Origo OS3254M/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор, комплект установки в стойку, документация, адаптер питания
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
32000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
ORIGO предлагает управляемый коммутатор L3 с внушительными возможностями для вашего офиса или современной рабочей группы. Компактный настольный форм-фактор удобно разместить даже на ограниченном пространстве, а при этом он готов к серьёзной нагрузке: 24 порта RJ45 со скоростью до 1 Гбит/с легко объединят десятки устройств без потери скорости. Порт SFP с пропускной способностью 1 Гбит/с расширит ваши возможности подключения. Особую гибкость даёт поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at — питание и данные одновременно, без лишних кабелей и адаптеров. За счёт вместительной таблицы MAC-адресов до 32 000 возможна работа в крупных сетях с большим количеством пользователей и устройств. Уверенный вес почти 8 кг говорит о надёжности конструкции и продуманности исполнения.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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