Коммутатор NST NS-SW-4F2F-P/A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740827
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х7
Вес, г.
650
Описание товара Коммутатор NST NS-SW-4F2F-P/A
Этот неуправляемый коммутатор L2 с шестью портами RJ45 отлично подойдёт для быстрой и стабильной передачи данных на скоростях до 1000 Мбит/сек. Благодаря поддержке PoE стандартов 802.3af и 802.3at вы легко сможете питать совместимые устройства прямо по кабелю — камеры видеонаблюдения, точки доступа или телефоны. Компактный и функциональный, он справится с нагрузкой домашней сети или небольшого офиса, а таблица MAC-адресов на 2000 записей обеспечит стабильную работу даже при большом количестве подключённых устройств.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Этот неуправляемый коммутатор L2 с шестью портами RJ45 отлично подойдёт для быстрой и стабильной передачи данных на скоростях до 1000 Мбит/сек. Благодаря поддержке PoE стандартов 802.3af и 802.3at вы легко сможете питать совместимые устройства прямо по кабелю — камеры видеонаблюдения, точки доступа или телефоны. Компактный и функциональный, он справится с нагрузкой домашней сети или небольшого офиса, а таблица MAC-адресов на 2000 записей обеспечит стабильную работу даже при большом количестве подключённых устройств.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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