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Коммутатор ORIGO OS1116/A1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор ORIGO OS1116/A1A

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Коммутатор ORIGO OS1116/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627318
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Порты
16
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
4096
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х7
Вес, г.
400

Описание товара Коммутатор ORIGO OS1116/A1A

Коммутатор ORIGO OS1116 представляет собой простое доступное решение для подключения конечных пользователей сети предприятий малого среднего бизнеса, офисах, образовательных медицинских учреждениях. Коммутатор не требует настройки готов работе сразу после подключения питания.

Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO OS1116/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Порты
16
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
4096
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор ORIGO OS1116 представляет собой простое доступное решение для подключения конечных пользователей сети предприятий малого среднего бизнеса, офисах, образовательных медицинских учреждениях. Коммутатор не требует настройки готов работе сразу после подключения питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор ORIGO OS1116/A1A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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