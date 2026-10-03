Коммутатор Mercusys MS110P
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Mercusys MS110P
Всего коммутатора MS110P десять портов, восемь из которых поддерживают технологию PoE. Бюджет каждого порта PoE+ составляет 30 Вт. Такие порты позволяют подавать питание на устройства стандартов 802.3af/at. Общий бюджет PoE составляет 65 Вт. Этого хватит для развертывания системы видеонаблюдения офисах общежитиях. Технология PoE позволяет подавать питание на точки доступа, IP-телефоны, компьютеры, видеорегистраторы ряд других устройств. Режим изоляции позволяет одним нажатием разделить трафик портов 1–8 для защиты от прослушки вмешательств, также для изолирования широковещательных штормов. Также MS110P есть два порта Uplink, необходимых при включении режима изоляции. Коммутатор постоянно отслеживает процесс обмена данными питаемыми по PoE устройствами. Если питаемое устройство не будет отправлять пакеты данными на коммутатор течение продолжительного периода времени, коммутатор автоматически перезагрузит такое устройство. Долговечный металлический корпус MS110P обеспечивает эффективное рассеивание тепла, защиту от помех, стабильную работу долгий срок службы.
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