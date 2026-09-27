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Аэрогриль Rondell RDE-AF444 8л 2000Вт серебристый/черный купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Rondell RDE-AF444 8л 2000Вт серебристый/черный

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Аэрогриль Rondell RDE-AF444 8л 2000Вт серебристый/черный - фото 1
Аэрогриль Rondell RDE-AF444 8л 2000Вт серебристый/черный - фото 2
Аэрогриль Rondell RDE-AF444 8л 2000Вт серебристый/черный - фото 3
Аэрогриль Rondell RDE-AF444 8л 2000Вт серебристый/черный - фото 4
Аэрогриль Rondell RDE-AF444 8л 2000Вт серебристый/черный - фото 5
Аэрогриль Rondell RDE-AF444 8л 2000Вт серебристый/черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2000
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
Аэрогриль
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF444 8л 2000Вт серебристый/черный - фото 1
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF444 8л 2000Вт серебристый/черный - фото 2
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF444 8л 2000Вт серебристый/черный - фото 3
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF444 8л 2000Вт серебристый/черный - фото 4
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF444 8л 2000Вт серебристый/черный - фото 5
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF444 8л 2000Вт серебристый/черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739809
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2000
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
термоизолированная (не нагревающаяся) ручка, фиксация крышки в закрытом состоянии, смотровое окошко.
Габариты (ШxВxГ), мм
310 x 400 x 310 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х39х39
Вес, кг.
8.36

Описание товара Аэрогриль Rondell RDE-AF444 8л 2000Вт серебристый/черный

Аэрогриль Rondell мощностью 2000 Вт — вместительная модель с чашей объёмом 8 л для приготовления разнообразных блюд. Два нагревательных элемента и ТЭН обеспечивают широкий диапазон настроек: температуру можно регулировать от 40 до 200 °C, выбирая подходящий режим для разных кулинарных задач. Функция приготовления на пару расширяет возможности устройства, а поддержание тепла помогает сохранить блюдо тёплым после завершения приготовления. Управлять аэрогрилем удобно с помощью сенсорной панели, а встроенный таймер позволяет задать продолжительность процесса. Чёрно-серебристый корпус выглядит выразительно, при этом вес 6,6 кг делает модель достаточно удобной для размещения на кухне.



Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Rondell RDE-AF444 8л 2000Вт серебристый/черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2000
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
термоизолированная (не нагревающаяся) ручка, фиксация крышки в закрытом состоянии, смотровое окошко.
Габариты (ШxВxГ), мм
310 x 400 x 310 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Rondell мощностью 2000 Вт — вместительная модель с чашей объёмом 8 л для приготовления разнообразных блюд. Два нагревательных элемента и ТЭН обеспечивают широкий диапазон настроек: температуру можно регулировать от 40 до 200 °C, выбирая подходящий режим для разных кулинарных задач. Функция приготовления на пару расширяет возможности устройства, а поддержание тепла помогает сохранить блюдо тёплым после завершения приготовления. Управлять аэрогрилем удобно с помощью сенсорной панели, а встроенный таймер позволяет задать продолжительность процесса. Чёрно-серебристый корпус выглядит выразительно, при этом вес 6,6 кг делает модель достаточно удобной для размещения на кухне.


Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Самовывоз
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Отзывы


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