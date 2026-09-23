Накопитель SSD M.2 2TB AP2TBAS2280Q4X-1 APACER
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739096
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD M.2 2TB AP2TBAS2280Q4X-1 APACER
SSD M.2 накопитель Apacer AS2280Q4X присоединяется к интерфейсу PCI-E 4.0 x4, что определяет его высокие показатели скорости считывания (5000 МБайт/сек) и записи (4400 МБайт/сек) цифровых данных. Работой примененных в данной модели чипов памяти 3D NAND управляет контроллер. Отличаясь внушительным объемом, равным 2 ТБ, и малыми габаритами, такое устройство долговременной памяти станет эффективным решением для компактного игрового системного блока, ноутбука/ультрабука.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 1200 ТБ, 1200 ТБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 22 620 руб.5655 руб. в СплитНакопитель SSD Netac SA500 Series 2.0TB (NT01SA500-2T0-S3X)
-
В наличииЦена 22 870 руб.5718 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston KC3000 1.0Tb (SKC3000S/1024G)
-
В наличииЦена 22 950 руб.5738 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1.0Tb 990 PRO (MZ-V9P1T0BW)
-
В наличииЦена 23 200 руб.5800 руб. в СплитНакопитель SSD Netac NV3000 2.0Tb (NT01NV3000-2T0-E4X)
-
В наличииЦена 23 430 руб.5858 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 2.0Tb Z9 (NT01Z9-002T-32BK)
-
В наличииЦена 23 780 руб.5945 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 990 PRO Black M.2 2280 1TB (MZ-V9P1T0CW)
-
В наличииЦена 24 170 руб.6043 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston KC3000 512Gb (SKC3000S/512G)
-
В наличииЦена 25 720 руб.6430 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 980 1Tb (MZ-V8V1T0BW)
-
В наличииЦена 26 400 руб.6600 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 2TB (SNV3S/2000G)
-
В наличииЦена 26 800 руб.6700 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N600S Series 2Tb (NT01N600S-002T-S3X)
-
В наличииЦена 27 070 руб.6768 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW)
-
В наличииЦена 27 910 руб.6978 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot Memory Viper VP4300 1Tb (VP4300-1TBM28H)
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
SSD M.2 накопитель Apacer AS2280Q4X присоединяется к интерфейсу PCI-E 4.0 x4, что определяет его высокие показатели скорости считывания (5000 МБайт/сек) и записи (4400 МБайт/сек) цифровых данных. Работой примененных в данной модели чипов памяти 3D NAND управляет контроллер. Отличаясь внушительным объемом, равным 2 ТБ, и малыми габаритами, такое устройство долговременной памяти станет эффективным решением для компактного игрового системного блока, ноутбука/ультрабука.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 1200 ТБ, 1200 ТБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 1200 ТБ, 1200 ТБ
Накопитель SSD M.2 2TB AP2TBAS2280Q4X-1 APACER - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 2TB AP2TBAS2280Q4X-1 APACER