Зажигалка Zippo Classic с покрытием Street Brass золотистая
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo Classic с покрытием Street Brass золотистая
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Эта зажигалка с покрытием под поцарапанную латунь наверняка станет классикой. Подобно любимой модели с покрытием под поцарапанный хром, отделка под поцарапанную латунь придает зажигалке всеми любимый, поношенный внешний вид в теплых насыщенных тонах. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
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