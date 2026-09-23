Top.Mail.Ru
Чехол для зажигалки Zippo с фиксатором на ремень, зеленый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чехол для зажигалки Zippo с фиксатором на ремень, зеленый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чехол для зажигалки Zippo с фиксатором на ремень, зеленый - фото 1
Чехол для зажигалки Zippo с фиксатором на ремень, зеленый - фото 2
Чехол для зажигалки Zippo с фиксатором на ремень, зеленый - фото 3
Чехол для зажигалки Zippo с фиксатором на ремень, зеленый - фото 4
Чехол для зажигалки Zippo с фиксатором на ремень, зеленый - фото 5
Чехол для зажигалки Zippo с фиксатором на ремень, зеленый - фото 6
Чехол для зажигалки Zippo с фиксатором на ремень, зеленый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
  • Чехол для зажигалки Zippo с фиксатором на ремень, зеленый - фото 1
  • Чехол для зажигалки Zippo с фиксатором на ремень, зеленый - фото 2
  • Чехол для зажигалки Zippo с фиксатором на ремень, зеленый - фото 3
  • Чехол для зажигалки Zippo с фиксатором на ремень, зеленый - фото 4
  • Чехол для зажигалки Zippo с фиксатором на ремень, зеленый - фото 5
  • Чехол для зажигалки Zippo с фиксатором на ремень, зеленый - фото 6
  • Чехол для зажигалки Zippo с фиксатором на ремень, зеленый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738443
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол для зажигалки Zippo с фиксатором на ремень, зеленый
2 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Цвет
зеленый
Особенности
с фиксатором на ремень
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Чехол для зажигалки Zippo с фиксатором на ремень, зеленый

Нейлоновый чехол цвета хаки для классической зажигалки Zippo. Защитит Вашу ветроустойчивую зажигалку Zippo от повреждений, крепится к ремню высотой до 5 см посредством нейлоновой петли на задней части чехла. Продукт сделан в США, отличается исключительной долговечностью и универсальностью. Будьте уверены, чехол Zippo был разработан и изготовлен с такой же тщательностью и надежностью, как и зажигалка Zippo, которую он защищает.

Отзывы о товаре Чехол для зажигалки Zippo с фиксатором на ремень, зеленый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Цвет
зеленый
Особенности
с фиксатором на ремень
Страна производитель
США
Описание
Нейлоновый чехол цвета хаки для классической зажигалки Zippo. Защитит Вашу ветроустойчивую зажигалку Zippo от повреждений, крепится к ремню высотой до 5 см посредством нейлоновой петли на задней части чехла. Продукт сделан в США, отличается исключительной долговечностью и универсальностью. Будьте уверены, чехол Zippo был разработан и изготовлен с такой же тщательностью и надежностью, как и зажигалка Zippo, которую он защищает.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол для зажигалки Zippo с фиксатором на ремень, зеленый - стоимость товара 2610 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...