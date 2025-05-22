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Зажигалка Zippo с покрытием Street Chrome (207) купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo с покрытием Street Chrome (207)

7 Отзывы
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Зажигалка Zippo с покрытием Street Chrome (207) - фото 1
Зажигалка Zippo с покрытием Street Chrome (207) - фото 2
Зажигалка Zippo с покрытием Street Chrome (207) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo с покрытием Street Chrome (207) - фото 1
  • Зажигалка Zippo с покрытием Street Chrome (207) - фото 2
  • Зажигалка Zippo с покрытием Street Chrome (207) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
2 450 руб.  3 600 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386843
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo с покрытием Street Chrome (207)
2 450 руб. -32%
3 600 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
8х6х2
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Street Chrome (207)

Интернет магазин зажигалок Zippo предлагает вам стильные аксессуары, отличающиеся высоким качеством, эстетичностью и, что особенно приятно, вполне доступной ценой. Ведь бензиновые зажигалки от известных брендов всегда пользуются очень большим спросом у курильщиков, благодаря возможности их легкой заправки в любой ситуации и беспроблемной эксплуатации на открытом воздухе, даже во время самой ветреной погоды. Корпус зажигалки Zippo Street Chrome позволяет наносить на него изображения любой тематики различными методами, чем с удовольствием пользуются многие крупные и не очень компании для изготовления своей сувенирной продукции. Данная серебристая зажигалка Zippo имеет все те позитивные свойства и качества, которые характерны для всех моделей американской компании Zippo – это, прежде всего, надежность и легкость в обращении. Однотонный хромированный корпус зажигалки – темного цвета и смотрится чрезвычайно стильно. К тому же, он оснащен особо прочным покрытием, которое невероятно стойко к появлению отпечатков пальцев и царапин. При продаже изделие упаковано в фирменный футляр, украшенный логотипом Zippo.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo с покрытием Street Chrome (207)

Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Кристина А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная , дизайн крутой оригинал
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная зажигалка , качественная. Пугает только наклейка рисунок . Надолго ее хватит не понятно !
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Ксения Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок, всё было хорошо упаковано,товар оригинальный
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Инна Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Качество супер! Всё как и заявлено в описании. Рекомендую к покупке. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Это Зиппо, лет 30 знаком с этим брендом, неизменно высокое качество!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Надежда С.

Достоинства:


Комментарий:
Классная
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает, пришла пустая нужно заправлять



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Страна производитель
США
Описание
Интернет магазин зажигалок Zippo предлагает вам стильные аксессуары, отличающиеся высоким качеством, эстетичностью и, что особенно приятно, вполне доступной ценой. Ведь бензиновые зажигалки от известных брендов всегда пользуются очень большим спросом у курильщиков, благодаря возможности их легкой заправки в любой ситуации и беспроблемной эксплуатации на открытом воздухе, даже во время самой ветреной погоды. Корпус зажигалки Zippo Street Chrome позволяет наносить на него изображения любой тематики различными методами, чем с удовольствием пользуются многие крупные и не очень компании для изготовления своей сувенирной продукции. Данная серебристая зажигалка Zippo имеет все те позитивные свойства и качества, которые характерны для всех моделей американской компании Zippo – это, прежде всего, надежность и легкость в обращении. Однотонный хромированный корпус зажигалки – темного цвета и смотрится чрезвычайно стильно. К тому же, он оснащен особо прочным покрытием, которое невероятно стойко к появлению отпечатков пальцев и царапин. При продаже изделие упаковано в фирменный футляр, украшенный логотипом Zippo.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Кристина А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная , дизайн крутой оригинал
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная зажигалка , качественная. Пугает только наклейка рисунок . Надолго ее хватит не понятно !
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Ксения Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок, всё было хорошо упаковано,товар оригинальный
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Инна Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Качество супер! Всё как и заявлено в описании. Рекомендую к покупке. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Это Зиппо, лет 30 знаком с этим брендом, неизменно высокое качество!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Надежда С.

Достоинства:


Комментарий:
Классная
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает, пришла пустая нужно заправлять


Зажигалка Zippo с покрытием Street Chrome (207) - стоимость товара 2450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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