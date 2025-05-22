Зажигалка Zippo с покрытием Street Chrome (207)
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Street Chrome (207)
Интернет магазин зажигалок Zippo предлагает вам стильные аксессуары, отличающиеся высоким качеством, эстетичностью и, что особенно приятно, вполне доступной ценой. Ведь бензиновые зажигалки от известных брендов всегда пользуются очень большим спросом у курильщиков, благодаря возможности их легкой заправки в любой ситуации и беспроблемной эксплуатации на открытом воздухе, даже во время самой ветреной погоды. Корпус зажигалки Zippo Street Chrome позволяет наносить на него изображения любой тематики различными методами, чем с удовольствием пользуются многие крупные и не очень компании для изготовления своей сувенирной продукции. Данная серебристая зажигалка Zippo имеет все те позитивные свойства и качества, которые характерны для всех моделей американской компании Zippo – это, прежде всего, надежность и легкость в обращении. Однотонный хромированный корпус зажигалки – темного цвета и смотрится чрезвычайно стильно. К тому же, он оснащен особо прочным покрытием, которое невероятно стойко к появлению отпечатков пальцев и царапин. При продаже изделие упаковано в фирменный футляр, украшенный логотипом Zippo.
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Достоинства:
Комментарий:
Отличная , дизайн крутой оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная зажигалка , качественная. Пугает только наклейка рисунок . Надолго ее хватит не понятно !
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок, всё было хорошо упаковано,товар оригинальный
Достоинства:
Комментарий:
Качество супер! Всё как и заявлено в описании. Рекомендую к покупке. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Это Зиппо, лет 30 знаком с этим брендом, неизменно высокое качество!
Достоинства:
Комментарий:
Классная
Достоинства:
Комментарий:
Работает, пришла пустая нужно заправлять
Отзывы о товаре Зажигалка Zippo с покрытием Street Chrome (207)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная , дизайн крутой оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная зажигалка , качественная. Пугает только наклейка рисунок . Надолго ее хватит не понятно !
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок, всё было хорошо упаковано,товар оригинальный
Достоинства:
Комментарий:
Качество супер! Всё как и заявлено в описании. Рекомендую к покупке. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Это Зиппо, лет 30 знаком с этим брендом, неизменно высокое качество!
Достоинства:
Комментарий:
Классная
Достоинства:
Комментарий:
Работает, пришла пустая нужно заправлять