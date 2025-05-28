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Зажигалка Zippo с покрытием Satin Chrome (205) купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo с покрытием Satin Chrome (205)

29 Отзывы
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Зажигалка Zippo с покрытием Satin Chrome (205) - фото 1
Зажигалка Zippo с покрытием Satin Chrome (205) - фото 2
Зажигалка Zippo с покрытием Satin Chrome (205) - фото 3
Зажигалка Zippo с покрытием Satin Chrome (205) - фото 4
Зажигалка Zippo с покрытием Satin Chrome (205) - фото 5
Зажигалка Zippo с покрытием Satin Chrome (205) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo с покрытием Satin Chrome (205) - фото 1
  • Зажигалка Zippo с покрытием Satin Chrome (205) - фото 2
  • Зажигалка Zippo с покрытием Satin Chrome (205) - фото 3
  • Зажигалка Zippo с покрытием Satin Chrome (205) - фото 4
  • Зажигалка Zippo с покрытием Satin Chrome (205) - фото 5
  • Зажигалка Zippo с покрытием Satin Chrome (205) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
2 490 руб.  4 000 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386821
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo с покрытием Satin Chrome (205)
2 490 руб. -38%
4 000 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Satin Chrome (205)

Это изысканная зажигалка с покрытием, напоминающим сатин – один из самых нежных материалов с гладкой и шелковистой поверхностью, фактура которой воссоздана при изготовлении этой модели. Только такая компания-производитель, как Zippo, около восьмидесяти лет занимающаяся зажигалками, могла, не прибегая к каким-либо рисункам или лакам, сделать простую, стального цвета зажигалку оригинальной и выгодно отличающейся именно своим покрытием. К тому же, на ней не остаются следы от пальцев. Несомненно, что именно эти качества сделали одной из самых популярных моделей именно Zippo 205. Zippo – это гарантия качества и изысканного дизайна изделий этого ряда товаров, поскольку надежность зажигалок данного бренда не оставляет ни у кого сомнений. Поэтому за всю многолетнюю историю существования компании Zippo Manufacturing само устройство зажигалки изделия практически не изменилось. Гладкий корпус однотонного цвета допускает также возможность выгравировать на нем любые эмблемы и надписи, что используют многие компании при изготовлении сувениров и памятных подарков.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo с покрытием Satin Chrome (205)

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Wasked

Достоинства:


Комментарий:
Отличная зажигалка, приятная , заправка занимает 3-5 секунд ) но меня ждал неприятный сюрприз,можно увидеть на видео, проверяйте зажигалку на пункте получения.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Никита Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Зажигалка отличная , другу понравилась
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилась упаковка, заправили, работает отлично!
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Елизавета И.

Достоинства:


Комментарий:
Довольна покупкой, чудесный набор, подарила отцу на день рождение, из-за этого фото нет, он очень доволен, набор включает зажигалку в упаковке, бензин, кремний.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Галина С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная зажигалка. Видно, что оригинал. Узнаваемый звонкий щелчок при открывании крышки
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Ксения А.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная, работает отлично, мч понравилась. Если пользоваться в помещении, воняет, темные углы не освещает
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Зажигалка огонь. Давно хотел. Пользуюсь пол года. Фитиль не менял. Кремний раз в 2 недели. Заправка раз в 4 дня.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Тимур Х.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, полный набор, вроде оригинал
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Денис А.

Достоинства:


Комментарий:
качество не очень. болтается крышка
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Вечная классика! Нанесла еще гравировку для любимого мужа, получилось просто великолепно.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Виталий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, всё как на фото
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Ксения М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок мужу, пользуется уже 3 месяца, обалденная зажигалка всем советую)
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Александр У.

Достоинства:


Комментарий:
все ок! очень нравится! крышка немного болтается, но не критично. пользуюсь с начала декабря
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Николай О.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в подарок, понравилось
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Зоя К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая рабочая и красивая зажигалка. Получатель подарка остался доволен
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Безгомонова А.

Достоинства:


Комментарий:
Классная зажигалка, все пришло в целости
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Георгий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Аккуратная упаковка, все в целости и сохранности, работает прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная зажигалка. По виду оригинал
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Егор Г.

Достоинства:


Комментарий:
Zippo есть zippo ничего в этом товаре паронормального не вижу, а фитиль все таки лучше перекладывать и не допускать что бы войлок касался корпуса иначе будет плохо держать.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
Очень похоже на оригинал, за месяц использования не разболталась, а сщелчок-это песня
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Комплект запаян в пластиковый пакет. Все вместе в бумажном пакете с символикой. Транспортная упаковка - картонная коробка.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Елизавета М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло целое и вовремя.На первый взгляд товар качественный,брала на подарок.Подарю-дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Анастасия С.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили в срок. Качество отличное
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Игорь П.

Достоинства:


Комментарий:
отличная зажигалка, брал на подарок
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Даниил Е.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая зажигалка, за свою цену- топ
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Валерия Г.

Достоинства:


Комментарий:
товар хороший, но не оригинал
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Виталий Я.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее. Брал на подарок.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Игорь П.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло в целости и сохранности, даже немного быстрее чем я рассчитывал
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Светлана Л.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок молодому человеку, счастлив был как ребенок и игрался ей. Но когда вскрыл ее, чтоб заполнить, меня напрягло внутреннее покрытие корпуса зажигалки. Оно было как будто все несколько раз перепаяно и в зеленых разводах, как будто плесень. Занижать оценку не буду, так как подарок был оценен по достоинству, но все равно не уверена в качестве



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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Страна производитель
США
Описание
Это изысканная зажигалка с покрытием, напоминающим сатин – один из самых нежных материалов с гладкой и шелковистой поверхностью, фактура которой воссоздана при изготовлении этой модели. Только такая компания-производитель, как Zippo, около восьмидесяти лет занимающаяся зажигалками, могла, не прибегая к каким-либо рисункам или лакам, сделать простую, стального цвета зажигалку оригинальной и выгодно отличающейся именно своим покрытием. К тому же, на ней не остаются следы от пальцев. Несомненно, что именно эти качества сделали одной из самых популярных моделей именно Zippo 205. Zippo – это гарантия качества и изысканного дизайна изделий этого ряда товаров, поскольку надежность зажигалок данного бренда не оставляет ни у кого сомнений. Поэтому за всю многолетнюю историю существования компании Zippo Manufacturing само устройство зажигалки изделия практически не изменилось. Гладкий корпус однотонного цвета допускает также возможность выгравировать на нем любые эмблемы и надписи, что используют многие компании при изготовлении сувениров и памятных подарков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Wasked

Достоинства:


Комментарий:
Отличная зажигалка, приятная , заправка занимает 3-5 секунд ) но меня ждал неприятный сюрприз,можно увидеть на видео, проверяйте зажигалку на пункте получения.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Никита Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Зажигалка отличная , другу понравилась
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилась упаковка, заправили, работает отлично!
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Елизавета И.

Достоинства:


Комментарий:
Довольна покупкой, чудесный набор, подарила отцу на день рождение, из-за этого фото нет, он очень доволен, набор включает зажигалку в упаковке, бензин, кремний.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Галина С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная зажигалка. Видно, что оригинал. Узнаваемый звонкий щелчок при открывании крышки
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Ксения А.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная, работает отлично, мч понравилась. Если пользоваться в помещении, воняет, темные углы не освещает
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Зажигалка огонь. Давно хотел. Пользуюсь пол года. Фитиль не менял. Кремний раз в 2 недели. Заправка раз в 4 дня.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Тимур Х.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, полный набор, вроде оригинал
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Денис А.

Достоинства:


Комментарий:
качество не очень. болтается крышка
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Вечная классика! Нанесла еще гравировку для любимого мужа, получилось просто великолепно.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Виталий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, всё как на фото
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Ксения М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок мужу, пользуется уже 3 месяца, обалденная зажигалка всем советую)
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Александр У.

Достоинства:


Комментарий:
все ок! очень нравится! крышка немного болтается, но не критично. пользуюсь с начала декабря
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Николай О.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в подарок, понравилось
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Зоя К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая рабочая и красивая зажигалка. Получатель подарка остался доволен
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Безгомонова А.

Достоинства:


Комментарий:
Классная зажигалка, все пришло в целости
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Георгий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Аккуратная упаковка, все в целости и сохранности, работает прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная зажигалка. По виду оригинал
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Егор Г.

Достоинства:


Комментарий:
Zippo есть zippo ничего в этом товаре паронормального не вижу, а фитиль все таки лучше перекладывать и не допускать что бы войлок касался корпуса иначе будет плохо держать.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
Очень похоже на оригинал, за месяц использования не разболталась, а сщелчок-это песня
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Комплект запаян в пластиковый пакет. Все вместе в бумажном пакете с символикой. Транспортная упаковка - картонная коробка.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Елизавета М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло целое и вовремя.На первый взгляд товар качественный,брала на подарок.Подарю-дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Анастасия С.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили в срок. Качество отличное
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Игорь П.

Достоинства:


Комментарий:
отличная зажигалка, брал на подарок
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Даниил Е.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая зажигалка, за свою цену- топ
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Валерия Г.

Достоинства:


Комментарий:
товар хороший, но не оригинал
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Виталий Я.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее. Брал на подарок.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Игорь П.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло в целости и сохранности, даже немного быстрее чем я рассчитывал
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Светлана Л.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок молодому человеку, счастлив был как ребенок и игрался ей. Но когда вскрыл ее, чтоб заполнить, меня напрягло внутреннее покрытие корпуса зажигалки. Оно было как будто все несколько раз перепаяно и в зеленых разводах, как будто плесень. Занижать оценку не буду, так как подарок был оценен по достоинству, но все равно не уверена в качестве


Зажигалка Zippo с покрытием Satin Chrome (205) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2490 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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