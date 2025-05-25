Top.Mail.Ru
Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (200) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (200)

19 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (200) - фото 1
Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (200) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
  • Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (200) - фото 1
  • Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (200) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
2 610 руб.  3 975 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386817
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (200)
2 610 руб. -34%
3 975 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х2
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (200)

Зажигалка Zippo 200 выполнена в стиле многолетних традиций компании Zippo и представляет собой сочетание классических форм и современного дизайна. Ее хромированное покрытие матового цвета устойчиво к появлению случайных царапин и пятен благодаря особенной обработке металлического корпуса. Настоящие ценители знают, как отличить зажигалку Zippo, так как ее вид практически не изменился за все эти годы. Настоящие зажигалки Zippo, как всегда, просты и надежны в обращении, имеют элегантный внешний вид. Этот стильный аксессуар поможет не только без проблем подкурить сигарету, но и разжечь костер на пикнике, огонь в загородном камине или традиционной печи, а также пользоваться как факелом для освещения дороги в темноте. Некоторые люди специально разучиваюттрюки с Zippo, чтобы удивить своих друзей ловкостью и умением в обращении с ней. Zippo настоящие также имеют ряд преимуществ в сравнении с подделками. Они не гаснут при дуновении сильного ветра и эксплуатируются в любую погоду.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (200)

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
купила на подарок сыну, доволен
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, обычная классическа зипа
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная родная зажигалка Zippo. Две звезды на нижней части - это результат неудачной попытки лазерной гравировки. Продавец объяснил что на гарантию это не повлияет. Дело в том что материал данного изделия - латунь, покрытый слоем лака. Поэтому лазерная гравировка не получается должным образом. В любом случае это отличная оригинальная зажигалка и отличный подарок . Спасибо продавцу за качественный товар и упаковку. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Даниил А.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывал для подарка все подошло
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная, горит хорошо, красивая, приятная в пальцах
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Мария Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная зажигалка, оригинал. Всё надёжно и качественно.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
имба, всегда хотел себе зиповскую зажигалку!)
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная зажигалка! Заказывала в подарок, мужчина остался очень доволен!
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрел в качестве подарка коллеге. Он оказался ценителем таких вещей. Сразу оценил качество продукта. Собственно, его восторг и оказался наглядным отзывом. Красивая удобная и оригинальная упаковка. Классический дизайн и легендарная функциональность не оставили нас равнодушными. Считаю, товар стоит своих денег. Единственное, стоит напомнить, что зажигалка сухая. Отдельно, либо приобретаем оригинальный набор для заправки (в нем ещё и рем. комплект), либо просто бензин "Галоша". Замечательно подойдет для питания легенды)
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Оксана К.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал.Качество совсем неплохое.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
zippo. хорошая зажигалка. и того, что не понравилось: она за три месяца заполировалась. знал бы - купил бы уже полированную вдвое дешевле.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Alexandra G.

Достоинства:


Комментарий:
Брала на подарк. Отдельно нужно топливо покупать.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Илья И.

Достоинства:


Комментарий:
пришла в хорошей упаковке. зажигалка без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Арсений М.

Достоинства:


Комментарий:
Купил данную зажигалку, так как потерял предыдущую, качество зиппо как всегда на высоте!
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Идрис Я.

Достоинства:


Комментарий:
не знаю оригинал или нет. если оригинал, то качество не очень. при условии китайский лучше
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличная Zippo!!!Покупал подарком)
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
pollywtf

Достоинства:


Комментарий:
Подарила парню на 23 февраля Он доволен
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Владимир Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Благодарю продавца очень качественный товар. Все рекомендую долговечная.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Классная зажигалка.. Хорошего качества. Рекомендую



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Описание
Зажигалка Zippo 200 выполнена в стиле многолетних традиций компании Zippo и представляет собой сочетание классических форм и современного дизайна. Ее хромированное покрытие матового цвета устойчиво к появлению случайных царапин и пятен благодаря особенной обработке металлического корпуса. Настоящие ценители знают, как отличить зажигалку Zippo, так как ее вид практически не изменился за все эти годы. Настоящие зажигалки Zippo, как всегда, просты и надежны в обращении, имеют элегантный внешний вид. Этот стильный аксессуар поможет не только без проблем подкурить сигарету, но и разжечь костер на пикнике, огонь в загородном камине или традиционной печи, а также пользоваться как факелом для освещения дороги в темноте. Некоторые люди специально разучиваюттрюки с Zippo, чтобы удивить своих друзей ловкостью и умением в обращении с ней. Zippo настоящие также имеют ряд преимуществ в сравнении с подделками. Они не гаснут при дуновении сильного ветра и эксплуатируются в любую погоду.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
купила на подарок сыну, доволен
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, обычная классическа зипа
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная родная зажигалка Zippo. Две звезды на нижней части - это результат неудачной попытки лазерной гравировки. Продавец объяснил что на гарантию это не повлияет. Дело в том что материал данного изделия - латунь, покрытый слоем лака. Поэтому лазерная гравировка не получается должным образом. В любом случае это отличная оригинальная зажигалка и отличный подарок . Спасибо продавцу за качественный товар и упаковку. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Даниил А.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывал для подарка все подошло
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная, горит хорошо, красивая, приятная в пальцах
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Мария Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная зажигалка, оригинал. Всё надёжно и качественно.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
имба, всегда хотел себе зиповскую зажигалку!)
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная зажигалка! Заказывала в подарок, мужчина остался очень доволен!
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрел в качестве подарка коллеге. Он оказался ценителем таких вещей. Сразу оценил качество продукта. Собственно, его восторг и оказался наглядным отзывом. Красивая удобная и оригинальная упаковка. Классический дизайн и легендарная функциональность не оставили нас равнодушными. Считаю, товар стоит своих денег. Единственное, стоит напомнить, что зажигалка сухая. Отдельно, либо приобретаем оригинальный набор для заправки (в нем ещё и рем. комплект), либо просто бензин "Галоша". Замечательно подойдет для питания легенды)
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Оксана К.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал.Качество совсем неплохое.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
zippo. хорошая зажигалка. и того, что не понравилось: она за три месяца заполировалась. знал бы - купил бы уже полированную вдвое дешевле.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Alexandra G.

Достоинства:


Комментарий:
Брала на подарк. Отдельно нужно топливо покупать.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Илья И.

Достоинства:


Комментарий:
пришла в хорошей упаковке. зажигалка без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Арсений М.

Достоинства:


Комментарий:
Купил данную зажигалку, так как потерял предыдущую, качество зиппо как всегда на высоте!
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Идрис Я.

Достоинства:


Комментарий:
не знаю оригинал или нет. если оригинал, то качество не очень. при условии китайский лучше
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличная Zippo!!!Покупал подарком)
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
pollywtf

Достоинства:


Комментарий:
Подарила парню на 23 февраля Он доволен
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Владимир Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Благодарю продавца очень качественный товар. Все рекомендую долговечная.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Классная зажигалка.. Хорошего качества. Рекомендую


Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (200) - стоимость товара 2610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...