Зажигалка Zippo Classic с покрытием Metallic Red красная
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo Classic с покрытием Metallic Red красная
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. В семействе базовых моделей Zippo появилось новое притягательное пополнение. Зажигалку отличает насыщенно-красное металлизированное покрытие, напоминающее лоснящуюся анодированную отделку. Zippo по-прежнему предлагает целый калейдоскоп цветов и техник для разных корпусов ветроустойчивых зажигалок. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
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