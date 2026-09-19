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Зажигалка Zippo Spectrum (151) купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo Spectrum (151)

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Зажигалка Zippo Spectrum (151) - фото 1
Зажигалка Zippo Spectrum (151) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
  • Зажигалка Zippo Spectrum (151) - фото 1
  • Зажигалка Zippo Spectrum (151) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386989
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Зажигалка Zippo Spectrum (151)
3 850 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo Spectrum (151)

Хотим обратить ваше внимание на Zippo Spectrum №151. Классический дизайн этой модели (некоторые штрихи добавляют ему размеренной строгости) органично сочетается с новым вариантом покрытия, обладающим радужным эффектом. И, конечно, к ее качеству не должно возникнуть никаких вопросов даже со стороны знатоков ассортимента знаменитого бренда. Это аксессуар, разработанный специально для согревания рук в походе, на зимней рыбалке, устройство будет интересно тем, кто не мыслит своей жизни без увлекательных зимних развлечений. Для заправки используется специальное очищенное топливо.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Spectrum (151)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Описание
Хотим обратить ваше внимание на Zippo Spectrum №151. Классический дизайн этой модели (некоторые штрихи добавляют ему размеренной строгости) органично сочетается с новым вариантом покрытия, обладающим радужным эффектом. И, конечно, к ее качеству не должно возникнуть никаких вопросов даже со стороны знатоков ассортимента знаменитого бренда. Это аксессуар, разработанный специально для согревания рук в походе, на зимней рыбалке, устройство будет интересно тем, кто не мыслит своей жизни без увлекательных зимних развлечений. Для заправки используется специальное очищенное топливо.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Spectrum (151) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3850 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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