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Зажигалка Zippo Woman in Tube с покрытием Glow In The Dark Green белая купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo Woman in Tube с покрытием Glow In The Dark Green белая

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Зажигалка Zippo Woman in Tube с покрытием Glow In The Dark Green белая - фото 1
Зажигалка Zippo Woman in Tube с покрытием Glow In The Dark Green белая - фото 2
Зажигалка Zippo Woman in Tube с покрытием Glow In The Dark Green белая - фото 3
Зажигалка Zippo Woman in Tube с покрытием Glow In The Dark Green белая - фото 4
Зажигалка Zippo Woman in Tube с покрытием Glow In The Dark Green белая - фото 5
Зажигалка Zippo Woman in Tube с покрытием Glow In The Dark Green белая - фото 6
Зажигалка Zippo Woman in Tube с покрытием Glow In The Dark Green белая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Woman in Tube с покрытием Glow In The Dark Green белая - фото 1
  • Зажигалка Zippo Woman in Tube с покрытием Glow In The Dark Green белая - фото 2
  • Зажигалка Zippo Woman in Tube с покрытием Glow In The Dark Green белая - фото 3
  • Зажигалка Zippo Woman in Tube с покрытием Glow In The Dark Green белая - фото 4
  • Зажигалка Zippo Woman in Tube с покрытием Glow In The Dark Green белая - фото 5
  • Зажигалка Zippo Woman in Tube с покрытием Glow In The Dark Green белая - фото 6
  • Зажигалка Zippo Woman in Tube с покрытием Glow In The Dark Green белая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738423
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Зажигалка Zippo Woman in Tube с покрытием Glow In The Dark Green белая
3 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
белый
Особенности
со светящимся покрытием Glow In The Dark Green
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Зажигалка Zippo Woman in Tube с покрытием Glow In The Dark Green белая

Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Изящная женская фигура грациозно ждет в анабиозе своего часа в этом футуристическом цветном дизайне – будто сцена из таинственного научно-фантастического фильма. Наступит темнота, и изображение ярко засияет благодаря нашей запатентованной отделке, светящейся в темноте зеленым. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Woman in Tube с покрытием Glow In The Dark Green белая




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
белый
Особенности
со светящимся покрытием Glow In The Dark Green
Страна производитель
США
Описание
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Изящная женская фигура грациозно ждет в анабиозе своего часа в этом футуристическом цветном дизайне – будто сцена из таинственного научно-фантастического фильма. Наступит темнота, и изображение ярко засияет благодаря нашей запатентованной отделке, светящейся в темноте зеленым. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Woman in Tube с покрытием Glow In The Dark Green белая - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3750 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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