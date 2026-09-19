Top.Mail.Ru
Зажигалка для трубок Zippo Brushed Chrome (200PL) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зажигалка для трубок Zippo Brushed Chrome (200PL)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Зажигалка для трубок Zippo Brushed Chrome (200PL) - фото 1
Зажигалка для трубок Zippo Brushed Chrome (200PL) - фото 2
Зажигалка для трубок Zippo Brushed Chrome (200PL) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка для трубок
  • Зажигалка для трубок Zippo Brushed Chrome (200PL) - фото 1
  • Зажигалка для трубок Zippo Brushed Chrome (200PL) - фото 2
  • Зажигалка для трубок Zippo Brushed Chrome (200PL) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
3 750 руб.  5 816 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386846
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка для трубок Zippo Brushed Chrome (200PL)
3 750 руб. -36%
5 816 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка для трубок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х2
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка для трубок Zippo Brushed Chrome (200PL)

Brushed Chrome. Механизм для поджига трубок. Упакована в коробку созданную из экологически чистых материалов. Пожизненная гарантия. Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo.

Отзывы о товаре Зажигалка для трубок Zippo Brushed Chrome (200PL)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка для трубок
Страна производитель
Китай
Описание
Brushed Chrome. Механизм для поджига трубок. Упакована в коробку созданную из экологически чистых материалов. Пожизненная гарантия. Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка для трубок Zippo Brushed Chrome (200PL) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3750 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...