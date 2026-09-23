Зажигалка Zippo Aliens Design с покрытием Glow In The Dar белая матовая
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo Aliens Design с покрытием Glow In The Dar белая матовая
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Мы пришли с миром! Это цветное изображение будит в памяти воспоминания о трех страшноватых пришельцах, стоящих перед своим космическим кораблем в лучах бьющих вниз столбов света. Этот внеземной дизайн отпечатался на корпусе зажигалки, который после дозы светового облучения мерцает в темноте зеленым цветом. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
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