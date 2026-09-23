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Зажигалка Zippo Aliens Design с покрытием Glow In The Dar белая матовая купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo Aliens Design с покрытием Glow In The Dar белая матовая

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Зажигалка Zippo Aliens Design с покрытием Glow In The Dar белая матовая - фото 1
Зажигалка Zippo Aliens Design с покрытием Glow In The Dar белая матовая - фото 2
Зажигалка Zippo Aliens Design с покрытием Glow In The Dar белая матовая - фото 3
Зажигалка Zippo Aliens Design с покрытием Glow In The Dar белая матовая - фото 4
Зажигалка Zippo Aliens Design с покрытием Glow In The Dar белая матовая - фото 5
Зажигалка Zippo Aliens Design с покрытием Glow In The Dar белая матовая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Aliens Design
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Aliens Design с покрытием Glow In The Dar белая матовая - фото 1
  • Зажигалка Zippo Aliens Design с покрытием Glow In The Dar белая матовая - фото 2
  • Зажигалка Zippo Aliens Design с покрытием Glow In The Dar белая матовая - фото 3
  • Зажигалка Zippo Aliens Design с покрытием Glow In The Dar белая матовая - фото 4
  • Зажигалка Zippo Aliens Design с покрытием Glow In The Dar белая матовая - фото 5
  • Зажигалка Zippo Aliens Design с покрытием Glow In The Dar белая матовая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 870 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738447
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo Aliens Design с покрытием Glow In The Dar белая матовая
3 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Aliens Design
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
белый
Особенности
матовая
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Зажигалка Zippo Aliens Design с покрытием Glow In The Dar белая матовая

Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Мы пришли с миром! Это цветное изображение будит в памяти воспоминания о трех страшноватых пришельцах, стоящих перед своим космическим кораблем в лучах бьющих вниз столбов света. Этот внеземной дизайн отпечатался на корпусе зажигалки, который после дозы светового облучения мерцает в темноте зеленым цветом. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Aliens Design с покрытием Glow In The Dar белая матовая




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Aliens Design
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
белый
Особенности
матовая
Страна производитель
США
Описание
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Мы пришли с миром! Это цветное изображение будит в памяти воспоминания о трех страшноватых пришельцах, стоящих перед своим космическим кораблем в лучах бьющих вниз столбов света. Этот внеземной дизайн отпечатался на корпусе зажигалки, который после дозы светового облучения мерцает в темноте зеленым цветом. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Aliens Design с покрытием Glow In The Dar белая матовая - по цене 3870 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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