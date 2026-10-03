Зажигалка Zippo с покрытием Black Ice (150)
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Black Ice (150)
Классическая ветронепроницаемая бензиновая зажигалка Zippo Black Ice имеет лаконичные прямые формы. Специальное покрытие оттенка черного льда (инея) обеспечивает люминесцирующий отблеск, мягко играющий при разном освещении. Название зажигалки отлично характеризует не только ее цвет, но и стиль. Дизайн не предполагает ничего лишнего, только нордическая строгость и минимализм. Зажигалка Zippo 150 смотрится очень эффектно и солидно, она идеально подойдет для подарка коллеге или бизнес-партнеру. А друг – заядлый курильщик – будет несказанно рад такому подарку. Это одна из тех вещей, которыми пользуются постоянно, а не откладывают в ящик за ненадобностью. Таким образом, если вы хотите, чтобы человек помнил о вас все время, – подарите ему действительно необходимую, полезную, функциональную вещь. Износоустойчивый корпус хорошо защищает внутренний механизм от ветра, осадков и других негативных факторов. Такая зажигалка может безотказно проработать очень долгое время. Модели этого бренда долгие годы находятся на пике популярности, что лишний раз подчеркивает их надежность.
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