Зажигалка Zippo Replica (1941)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Replica
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
В наличии
Код товара: 387141
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Загружаем...
3 850 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Replica
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
заправка - бензин, материал корпуса - латунь
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х2
Вес, г.
70
Описание товара Зажигалка Zippo Replica (1941)
• Brushed Chrome • Корпус имеет плоские стенки с более острыми углами • Крышка и нижняя часть корпуса фиксируется четырёхцилиндровой петлёй • Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo
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Бренд
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Replica
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
заправка - бензин, материал корпуса - латунь
Страна производитель
США
• Brushed Chrome • Корпус имеет плоские стенки с более острыми углами • Крышка и нижняя часть корпуса фиксируется четырёхцилиндровой петлёй • Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo
Достоинства:
Комментарий:
Отличная , дизайн крутой оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная зажигалка , качественная. Пугает только наклейка рисунок . Надолго ее хватит не понятно !
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок, всё было хорошо упаковано,товар оригинальный
Достоинства:
Комментарий:
Качество супер! Всё как и заявлено в описании. Рекомендую к покупке. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Это Зиппо, лет 30 знаком с этим брендом, неизменно высокое качество!
Достоинства:
Комментарий:
Работает, пришла пустая нужно заправлять
Зажигалка Zippo Replica (1941) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3850 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Replica (1941)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная , дизайн крутой оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная зажигалка , качественная. Пугает только наклейка рисунок . Надолго ее хватит не понятно !
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок, всё было хорошо упаковано,товар оригинальный
Достоинства:
Комментарий:
Качество супер! Всё как и заявлено в описании. Рекомендую к покупке. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Это Зиппо, лет 30 знаком с этим брендом, неизменно высокое качество!
Достоинства:
Комментарий:
Работает, пришла пустая нужно заправлять