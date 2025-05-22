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Зажигалка Zippo Replica (1941) купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo Replica (1941)

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Зажигалка Zippo Replica (1941) - фото 2
Зажигалка Zippo Replica (1941) - фото 3
Зажигалка Zippo Replica (1941) - фото 4
Зажигалка Zippo Replica (1941) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Replica
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Replica (1941) - фото 1
  • Зажигалка Zippo Replica (1941) - фото 2
  • Зажигалка Zippo Replica (1941) - фото 3
  • Зажигалка Zippo Replica (1941) - фото 4
  • Зажигалка Zippo Replica (1941) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387141
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Зажигалка Zippo Replica (1941)
3 850 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Replica
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
заправка - бензин, материал корпуса - латунь
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х2
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo Replica (1941)

• Brushed Chrome • Корпус имеет плоские стенки с более острыми углами • Крышка и нижняя часть корпуса фиксируется четырёхцилиндровой петлёй • Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Replica (1941)

Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Кристина А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная , дизайн крутой оригинал
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная зажигалка , качественная. Пугает только наклейка рисунок . Надолго ее хватит не понятно !
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Ксения Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок, всё было хорошо упаковано,товар оригинальный
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Инна Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Качество супер! Всё как и заявлено в описании. Рекомендую к покупке. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Это Зиппо, лет 30 знаком с этим брендом, неизменно высокое качество!
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает, пришла пустая нужно заправлять



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Replica
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
заправка - бензин, материал корпуса - латунь
Страна производитель
США
Описание
• Brushed Chrome • Корпус имеет плоские стенки с более острыми углами • Крышка и нижняя часть корпуса фиксируется четырёхцилиндровой петлёй • Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Кристина А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная , дизайн крутой оригинал
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная зажигалка , качественная. Пугает только наклейка рисунок . Надолго ее хватит не понятно !
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Ксения Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок, всё было хорошо упаковано,товар оригинальный
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Инна Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Качество супер! Всё как и заявлено в описании. Рекомендую к покупке. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Это Зиппо, лет 30 знаком с этим брендом, неизменно высокое качество!
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает, пришла пустая нужно заправлять


Зажигалка Zippo Replica (1941) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3850 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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