Зажигалка Zippo Classic с покрытием Plate (121FB)
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo Classic с покрытием Plate (121FB)
ZIPPO 121FB ANTIQUE SILVER PLATE – это бензиновая зажигалка, отличительной особенностью которой является серебристая поверхность корпуса, стилизованная под старину. Глянцевое, полированное покрытие только подчеркивает простоту и лаконичность линий устройства, а также высочайшее качество поверхности, на которой даже при длительном пользовании не останется ни одной царапины. Так что зажигалка данной модели прекрасно подойдет для коллекционеров и ценителей интересных, оригинальных и изящных аксессуаров и для тех, кто в них предпочитает в первую очередь надежность, простоту и стильность. Дизайнерское оформление этой зажигалки настолько удачно, что вот уже многие десятки лет модель ANTIQUE SILVER PLATE является очень популярной. Зажигалки Zippo широко известны в мире как престижнейшие аксессуары. Zippo Manufacturing Company, компания-производитель этих знаменитых ветрозащитных зажигалок, дает на каждое свое изделие пожизненную гарантию.
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