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Зажигалка Zippo с полосками, с покрытием High Polish Brass (270) купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo с полосками, с покрытием High Polish Brass (270)

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Зажигалка Zippo с полосками, с покрытием High Polish Brass (270) - фото 1
Зажигалка Zippo с полосками, с покрытием High Polish Brass (270) - фото 2
Зажигалка Zippo с полосками, с покрытием High Polish Brass (270) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo с полосками, с покрытием High Polish Brass (270) - фото 1
  • Зажигалка Zippo с полосками, с покрытием High Polish Brass (270) - фото 2
  • Зажигалка Zippo с полосками, с покрытием High Polish Brass (270) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386855
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Зажигалка Zippo с полосками, с покрытием High Polish Brass (270)
3 850 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
золотой
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo с полосками, с покрытием High Polish Brass (270)

Бензиновая зажигалка Zippo 270 – прекрасный образец нестареющей классики, своеобразная ретроспектива моды давно ушедших времен. Глядя на нее, мы можем себе представить, какими были первые зажигалки Zippo, выпускавшиеся около 70-ти лет назад. Эргономичный корпус изготовлен из прочного высококачественного латунного сплава. Красивый золотой цвет сохранится и после долгих лет эксплуатации. Корпус украшен декоративными косыми чертами, нанесенными как на лицевой, так и на тыльной стороне зажигалки. Функциональные и полезные подарки ценятся больше любых других. Трудно представить себе более практичный подарок, чем зажигалка, не правда ли? Если же выгравировать на корпусе памятную надпись, год знакомства или хорошее пожелание, такой презент станет самым незабываемым, и все время будет напоминать о вас. Немаловажно и то, что все зажигалки Zippo, оригинал, конечно же, имеют отличные рабочие характеристики: легки и удобны в обращении, имеют защиту от ветра и атмосферных осадков. Покупая зажигалку у нас, вы можете быть абсолютно уверены в ее подлинности.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo с полосками, с покрытием High Polish Brass (270)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
золотой
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными
Страна производитель
США
Описание
Бензиновая зажигалка Zippo 270 – прекрасный образец нестареющей классики, своеобразная ретроспектива моды давно ушедших времен. Глядя на нее, мы можем себе представить, какими были первые зажигалки Zippo, выпускавшиеся около 70-ти лет назад. Эргономичный корпус изготовлен из прочного высококачественного латунного сплава. Красивый золотой цвет сохранится и после долгих лет эксплуатации. Корпус украшен декоративными косыми чертами, нанесенными как на лицевой, так и на тыльной стороне зажигалки. Функциональные и полезные подарки ценятся больше любых других. Трудно представить себе более практичный подарок, чем зажигалка, не правда ли? Если же выгравировать на корпусе памятную надпись, год знакомства или хорошее пожелание, такой презент станет самым незабываемым, и все время будет напоминать о вас. Немаловажно и то, что все зажигалки Zippo, оригинал, конечно же, имеют отличные рабочие характеристики: легки и удобны в обращении, имеют защиту от ветра и атмосферных осадков. Покупая зажигалку у нас, вы можете быть абсолютно уверены в ее подлинности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo с полосками, с покрытием High Polish Brass (270) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3850 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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