Зажигалка Zippo латунь с порошковым покрытием (221ZL)
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo латунь с порошковым покрытием (221ZL)
Если вы не знаете, где купить зажигалки zippo оригинального качества, мы предлагаем ознакомиться с вариантами, размещенными на страницах нашего интернет-магазина. Здесь вы найдете качественную продукцию, способную удовлетворить настоящих фанатов легендарной марки – достаточно рассмотреть поближе наш каталог. В нем представлено как множество разнообразных новинок, так и классические модели, даже такие, как zippo replica – точные копии наиболее популярных зажигалок zippo, выпускавшихся на заре становления знаменитого бренда. Для тех же, кому интересно сочетание классики и современности, мы можем также предложить достаточный выбор моделей, таких, например, как Zippo №221ZL благородного темно-зеленого оттенка с необычной матовой поверхностью, которая при прикосновении напоминает велюр. Такого необычного эффекта разработчикам удалось достичь при помощи специального порошкового состава, который наносится на поверхность корпуса – достаточно новая и востребованная технология. Бесспорно, вы можете не сомневаться в том неоспоримом факте, что все предлагаемые нами zippo – настоящие, они произведены в США с учетом строгих требований и действующих стандартов.
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