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Зажигалка Zippo Navy Matte (239ZL) купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo Navy Matte (239ZL)

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Зажигалка Zippo Navy Matte (239ZL) - фото 1
Зажигалка Zippo Navy Matte (239ZL) - фото 2
Зажигалка Zippo Navy Matte (239ZL) - фото 3
Зажигалка Zippo Navy Matte (239ZL) - фото 4
Зажигалка Zippo Navy Matte (239ZL) - фото 5
Зажигалка Zippo Navy Matte (239ZL) - фото 6
Зажигалка Zippo Navy Matte (239ZL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Classic (Zippo)
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Navy Matte (239ZL) - фото 1
  • Зажигалка Zippo Navy Matte (239ZL) - фото 2
  • Зажигалка Zippo Navy Matte (239ZL) - фото 3
  • Зажигалка Zippo Navy Matte (239ZL) - фото 4
  • Зажигалка Zippo Navy Matte (239ZL) - фото 5
  • Зажигалка Zippo Navy Matte (239ZL) - фото 6
  • Зажигалка Zippo Navy Matte (239ZL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387108
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo Navy Matte (239ZL)
3 810 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Classic (Zippo)
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
синий
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo Navy Matte (239ZL)

Зажигалка Zippo Navy Matte Logo 239ZL имеет благородный темно-синий цвет и украшена фирменным логотипом. Ее корпус покрыт порошковым составом, придающим зажигалке элегантную матовость. Главным достоинством модели является ветроустойчивость - пламя не сможет погаснуть даже при сильном боковом ветре. Для заправки рекомендуется использовать высококачественное бензиновое топливо Zippo.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Navy Matte (239ZL)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Classic (Zippo)
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
синий
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Страна производитель
США
Описание
Зажигалка Zippo Navy Matte Logo 239ZL имеет благородный темно-синий цвет и украшена фирменным логотипом. Ее корпус покрыт порошковым составом, придающим зажигалке элегантную матовость. Главным достоинством модели является ветроустойчивость - пламя не сможет погаснуть даже при сильном боковом ветре. Для заправки рекомендуется использовать высококачественное бензиновое топливо Zippo.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Navy Matte (239ZL) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3810 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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