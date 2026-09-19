Зажигалка Zippo № 218ZB с покрытием Black Matte (218ZB)
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo № 218ZB с покрытием Black Matte (218ZB)
Неувядающая классика отлично передана в минималистичном дизайне этой бензиновой кремниевой зажигалки. Черный строгий матовый цвет как будто говорит о том, что обладатель этой вещи не разменивается на мелочи, уверен в себе и не бросает слов на ветер. Корпус декорирован красной полосой по периметру и логотипом бренда. Эти акценты обязательно привлекут к зажигалке посторонние взгляды, поэтому внимание окружающих ее владельцу (или владелице) обеспечено. Все элементы внешнего корпуса выполнены с идеальной точностью на высоком уровне, что говорит о современных технологиях, использующихся производителем. Конструкция зажигалки очень проста, но, в то же время, и очень надежна. Это легко объяснить, ведь не секрет, что чем сложнее механизм, тем чаще он ломается. Здесь же ломаться практически нечему. Достойны уважения и высокие технические характеристики, зажигалка Zippo может работать при любой погоде и не гаснет даже на сильном ветру. Настоящие зажигалки Zippo – это больше чем полезная вещица и аксессуар. Они уже давно стали обязательным дополнением к образу, и чем тщательнее продумана покупка, тем целостнее будет выглядеть этот образ.
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