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Монитор Dell 31,5" AW3225DM 1500R купить с доставкой в Москве
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Монитор Dell 31,5" AW3225DM 1500R

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Монитор Dell 31,5&quot; AW3225DM 1500R - фото 2
Монитор Dell 31,5&quot; AW3225DM 1500R - фото 3
Монитор Dell 31,5&quot; AW3225DM 1500R - фото 4
Монитор Dell 31,5&quot; AW3225DM 1500R - фото 5
Монитор Dell 31,5&quot; AW3225DM 1500R - фото 6
Монитор Dell 31,5&quot; AW3225DM 1500R - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000000:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
400 Кд/м?
  • Монитор Dell 31,5&quot; AW3225DM 1500R - фото 1
  • Монитор Dell 31,5&quot; AW3225DM 1500R - фото 2
  • Монитор Dell 31,5&quot; AW3225DM 1500R - фото 3
  • Монитор Dell 31,5&quot; AW3225DM 1500R - фото 4
  • Монитор Dell 31,5&quot; AW3225DM 1500R - фото 5
  • Монитор Dell 31,5&quot; AW3225DM 1500R - фото 6
  • Монитор Dell 31,5&quot; AW3225DM 1500R - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738283
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Характеристики

Бренд
DELL
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Особенности
NVIDIA G-Sync, Регулировка по высоте
Комплектация
кабель USB Type-B - USB Type-A, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000000:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
нет
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
90
Габаритные размеры с подставкой
707.42х473.75х232 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х52х24
Вес, кг.
12

Описание товара Монитор Dell 31,5" AW3225DM 1500R

Dell Alienware AW3225DM [210-BQWN] — это флагманский 32-дюймовый дисплей, созданный для геймеров, которые не терпят компромиссов. Он сочетает в себе впечатляющую скорость и непревзойденную графическую точность, чтобы обеспечить безупречно плавный и захватывающе реалистичный игровой процесс. Благодаря элегантному, узнаваемому дизайну Alienware и продуманной эргономике, этот монитор не просто показывает игру, он погружает вас в нее, давая вам решающее преимущество над противниками. Получите абсолютное погружение и молниеносную реакцию, необходимые для победы.



Теги товара: большие

Отзывы о товаре Монитор Dell 31,5" AW3225DM 1500R




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Характеристики
Бренд
DELL
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Особенности
NVIDIA G-Sync, Регулировка по высоте
Комплектация
кабель USB Type-B - USB Type-A, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
180
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
нет
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
90
Габаритные размеры с подставкой
707.42х473.75х232 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Dell Alienware AW3225DM [210-BQWN] — это флагманский 32-дюймовый дисплей, созданный для геймеров, которые не терпят компромиссов. Он сочетает в себе впечатляющую скорость и непревзойденную графическую точность, чтобы обеспечить безупречно плавный и захватывающе реалистичный игровой процесс. Благодаря элегантному, узнаваемому дизайну Alienware и продуманной эргономике, этот монитор не просто показывает игру, он погружает вас в нее, давая вам решающее преимущество над противниками. Получите абсолютное погружение и молниеносную реакцию, необходимые для победы.


Теги товара: большие
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Доставка
Отзывы


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