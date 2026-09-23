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Монитор Lenovo 27" T27p-30 купить с доставкой в Москве
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Монитор Lenovo 27" T27p-30

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Монитор Lenovo 27&quot; T27p-30 - фото 5
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Монитор Lenovo 27&quot; T27p-30 - фото 8
Монитор Lenovo 27&quot; T27p-30 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
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  • Монитор Lenovo 27&quot; T27p-30 - фото 2
  • Монитор Lenovo 27&quot; T27p-30 - фото 3
  • Монитор Lenovo 27&quot; T27p-30 - фото 4
  • Монитор Lenovo 27&quot; T27p-30 - фото 5
  • Монитор Lenovo 27&quot; T27p-30 - фото 6
  • Монитор Lenovo 27&quot; T27p-30 - фото 7
  • Монитор Lenovo 27&quot; T27p-30 - фото 8
  • Монитор Lenovo 27&quot; T27p-30 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738274
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Особенности
- поддержка модульного саундбара Lenovo ThinkVision MS30 Monitor Soundbar; - замок Kensington
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMI, DisplayPort, RJ-45, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
35
Габаритные размеры с подставкой
614 x 390 x 204 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х52х14
Вес, кг.
9.2

Описание товара Монитор Lenovo 27" T27p-30

Lenovo выводит комфорт работы и развлечений на новый уровень: 27-дюймовый IPS-экран подарит широкие углы обзора 178° и качественную цветопередачу — изображение остаётся ярким и чётким с любой стороны. 4K-разрешение (3840x2160) впечатляет детализацией: наслаждайтесь четкой картинкой при просмотре фильмов, работе с фото и видео, а также в сложных задачах. Яркость 350 кд/м? делает изображение насыщенным даже при ярком освещении. Матовая поверхность экрана избавляет от бликов — удобно в любых помещениях. Время отклика 4 мс обеспечивает плавность и комфорт в динамичных сценах. Встроенный USB-концентратор позволит легко подключить дополнительные устройства. Регулируемая по высоте подставка поможет настроить монитор под себя. Крепление VESA 100x100 открывает больше вариантов размещения на стене или кронштейне. Соотношение сторон 16:9 отлично подходит для работы и развлечений — погрузитесь в контент без компромиссов.



Теги товара: 27", большие, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор Lenovo 27" T27p-30




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Особенности
- поддержка модульного саундбара Lenovo ThinkVision MS30 Monitor Soundbar; - замок Kensington
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMI, DisplayPort, RJ-45, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
35
Габаритные размеры с подставкой
614 x 390 x 204 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo выводит комфорт работы и развлечений на новый уровень: 27-дюймовый IPS-экран подарит широкие углы обзора 178° и качественную цветопередачу — изображение остаётся ярким и чётким с любой стороны. 4K-разрешение (3840x2160) впечатляет детализацией: наслаждайтесь четкой картинкой при просмотре фильмов, работе с фото и видео, а также в сложных задачах. Яркость 350 кд/м? делает изображение насыщенным даже при ярком освещении. Матовая поверхность экрана избавляет от бликов — удобно в любых помещениях. Время отклика 4 мс обеспечивает плавность и комфорт в динамичных сценах. Встроенный USB-концентратор позволит легко подключить дополнительные устройства. Регулируемая по высоте подставка поможет настроить монитор под себя. Крепление VESA 100x100 открывает больше вариантов размещения на стене или кронштейне. Соотношение сторон 16:9 отлично подходит для работы и развлечений — погрузитесь в контент без компромиссов.


Теги товара: 27", большие, с hdmi
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Отзывы


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