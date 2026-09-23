Монитор AOC 27" U27B3A
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 27" U27B3A
Монитор AOC U27B3A представляет собой 27-дюймовый UHD-экран, который предлагает пользователям исключительное качество изображения и комфорт при работе. С разрешением 3840x2160 пикселей, он обеспечивает великолепную четкость изображения, позволяя видеть больше деталей одновременно. IPS-панель гарантирует широкие углы обзора до 178 градусов, что делает его отличным выбором для совместной работы и просмотра контента с разных позиций. Дизайн монитора AOC U27B3A выделяется безрамочной конструкцией с трех сторон, что создает ощущение бесшовного просмотра при использовании нескольких мониторов. Это особенно полезно для профессионалов, которые работают с несколькими экранами одновременно. Технология HDR10 улучшает качество изображения, добавляя яркость и контрастность, что делает просмотр фильмов и игр более захватывающим. Монитор также оснащен технологией Adaptive Sync, которая синхронизирует частоту обновления экрана с частотой кадров видеокарты. Это позволяет избежать разрывов и задержек изображения, обеспечивая плавный игровой процесс и комфортный просмотр видео. Встроенные динамики общей мощностью 4 Вт позволяют наслаждаться звуком без необходимости подключения внешних акустических систем, что делает его удобным для общения и развлечений. AOC U27B3A использует технологию Low Blue Light, которая снижает уровень вредного синего света, помогая уменьшить напряжение глаз при длительном использовании. Это особенно важно для пользователей, проводящих много времени за экраном. Монитор сочетает в себе стильный внешний вид и высокую функциональность, что делает его отличным выбором как для работы, так и для развлечений.
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Теги товара: 27", большие, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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