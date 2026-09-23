Монитор AOC 27" Q27P3CV
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монитор AOC 27" Q27P3CV
Монитор AOC Q27P3CV представлен в тонком черном корпусе с большим 27-дюймовым экраном. Функциональная подставка сохраняет устойчивость при наклоне и повороте, позволяет поднять и опустить экран, работать в портретном режиме. Монитор дополнен динамиками по 2 Вт, разъемом для подключения наушников и колонок. Также на корпусе вы найдете 4 порта USB и набор видеоинтерфейсов разного типа. Техника AOC Q27P3CV порадует разрешением 2560x1440 dpi. На таком мониторе удобно работать, смотреть фильмы и учебные материалы. Матовое покрытие устраняет блики, а технология защиты зрения избавляет от неприятного мерцания. Широкий угол обзора и технология динамического обновления делают видео более насыщенным и четким даже при движении.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 800 руб.4450 руб. в СплитМонитор Acer 24,5'' XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301)
-
В наличииЦена 17 810 руб.4453 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27P3QW
-
В наличииЦена 17 980 руб.4495 руб. в СплитМонитор Hisense 27" 27G6Q-PRO
-
В наличииЦена 18 010 руб.4503 руб. в СплитМонитор Acer 27'' (Ent.) Vero B277bmiprzxv (UM.HB7EE.067)
-
В наличииЦена 18 030 руб.4508 руб. в СплитМонитор AOC 27" Pro Q27P3QW черный
-
В наличииЦена 18 200 руб.4550 руб. в СплитМонитор Philips 27" 275B1H/01
-
В наличииЦена 18 200 руб.4550 руб. в СплитМонитор Acer 27'' B277UGbmiiprzx (UM.HB7CD.G04)
-
В наличииЦена 18 520 руб.4630 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27G4/D
-
В наличииЦена 18 950 руб. 29 260 руб.4738 руб. в СплитМонитор AOC 23.8" 24P2C Black
-
В наличииЦена 19 000 руб.4750 руб. в СплитМонитор Acer 27" VG270UX2bmiipx (UM.HV0CD.202)
-
В наличииЦена 19 380 руб.4845 руб. в СплитМонитор Acer 27'' KG273UW2bmiippx (UM.HX3CD.205)
-
В наличииЦена 19 410 руб.4853 руб. в СплитМонитор Acer 27'' XV270UF3bmiiprx (UM.HX0CD.308)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
Отзывы о товаре Монитор AOC 27" Q27P3CV