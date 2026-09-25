Муслим Магомаев - Синяя Вечность (4680068807276) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Муслим Магомаев
Альбом (сингл)
Синяя Вечность
Жанр
Российская поп-музыка, Ретро
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб.
В наличии
Код товара: 737849
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807276]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Муслим Магомаев
Альбом (сингл)
Синяя Вечность
Жанр
Российская поп-музыка, Ретро
Трек-лист
Приснившаяся Песенка, Рапсодия Любви, Далекая - Близкая, Мы Для Песни Рождены, Не Покину Тебя, Солнце Любви Твоей, Синяя Вечность, Ты Ко Мне Вернешься, Гордость, Мир На Двоих, Голубая Тайга, Мне Тебя Не Понять, Торжественная
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара Муслим Магомаев - Синяя Вечность (4680068807276) виниловая пластинка
Переиздание классического сборника авторских и эстрадных произведений «Поёт Муслим Магомаев». Издание выпущено на тяжелом 180-граммовом виниле музыкальным лейблом Bomba Music, а физический тираж отпрессован на мощностях завода «Медиа Группа Рекордсмен» с датой дистрибуции на 2026 год. Звук: Оригинальные архивные фонограммы прошли деликатный аналоговый ремастеринг, очищены от щелчков и шумов ленты без потери динамического диапазона голоса Магомаева. Оформление: Конверт выполнен из плотного глянцевого картона, полностью воссоздает аутентичную эстетику ретро-пластинок СССР, но дополнен современными выходными данными и штрихкодом на оборотной стороне.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Эстрада
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Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807276]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Муслим Магомаев
Альбом (сингл)
Синяя Вечность
Жанр
Российская поп-музыка, Ретро
Трек-лист
Приснившаяся Песенка, Рапсодия Любви, Далекая - Близкая, Мы Для Песни Рождены, Не Покину Тебя, Солнце Любви Твоей, Синяя Вечность, Ты Ко Мне Вернешься, Гордость, Мир На Двоих, Голубая Тайга, Мне Тебя Не Понять, Торжественная
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Переиздание классического сборника авторских и эстрадных произведений «Поёт Муслим Магомаев». Издание выпущено на тяжелом 180-граммовом виниле музыкальным лейблом Bomba Music, а физический тираж отпрессован на мощностях завода «Медиа Группа Рекордсмен» с датой дистрибуции на 2026 год. Звук: Оригинальные архивные фонограммы прошли деликатный аналоговый ремастеринг, очищены от щелчков и шумов ленты без потери динамического диапазона голоса Магомаева. Оформление: Конверт выполнен из плотного глянцевого картона, полностью воссоздает аутентичную эстетику ретро-пластинок СССР, но дополнен современными выходными данными и штрихкодом на оборотной стороне.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Эстрада
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Эстрада
Муслим Магомаев - Синяя Вечность (4680068807276) виниловая пластинка - стоимость товара 2680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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