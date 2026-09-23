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Wi-Fi точка доступа Tenda CPE5 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа Tenda CPE5

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Wi-Fi точка доступа Tenda CPE5 - фото 1
Wi-Fi точка доступа Tenda CPE5 - фото 2
Wi-Fi точка доступа Tenda CPE5 - фото 3
Wi-Fi точка доступа Tenda CPE5 - фото 4
Wi-Fi точка доступа Tenda CPE5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа Tenda CPE5 - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа Tenda CPE5 - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа Tenda CPE5 - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа Tenda CPE5 - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа Tenda CPE5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737761
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
модуль, адаптер питания, крепеж, кабели, документация, упаковка
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Размещение
уличное
Установка
настенная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х8
Вес, г.
310

Описание товара Wi-Fi точка доступа Tenda CPE5

Уличная точка доступа (радиомост), спроектированная для беспроводной передачи данных на больших расстояниях и организации видеонаблюдения. Она обеспечивает стабильную связь по стандарту 802.11ac.



Теги товара: 5 ГГц

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Tenda CPE5




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
модуль, адаптер питания, крепеж, кабели, документация, упаковка
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Размещение
уличное
Развернуть
Установка
настенная
Страна производитель
Китай
Описание
Уличная точка доступа (радиомост), спроектированная для беспроводной передачи данных на больших расстояниях и организации видеонаблюдения. Она обеспечивает стабильную связь по стандарту 802.11ac.


Теги товара: 5 ГГц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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