Wi-Fi точка доступа Tenda CPE5
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737761
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
модуль, адаптер питания, крепеж, кабели, документация, упаковка
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Размещение
уличное
Установка
настенная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х8
Вес, г.
310
Описание товара Wi-Fi точка доступа Tenda CPE5
Уличная точка доступа (радиомост), спроектированная для беспроводной передачи данных на больших расстояниях и организации видеонаблюдения. Она обеспечивает стабильную связь по стандарту 802.11ac.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
модуль, адаптер питания, крепеж, кабели, документация, упаковка
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Размещение
уличное
Развернуть
Установка
настенная
Страна производитель
Китай
Уличная точка доступа (радиомост), спроектированная для беспроводной передачи данных на больших расстояниях и организации видеонаблюдения. Она обеспечивает стабильную связь по стандарту 802.11ac.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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