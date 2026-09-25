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Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA530 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA530

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Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA530 - фото 4
Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA530 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Bluetooth-адаптер
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
  • Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA530 - фото 1
  • Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA530 - фото 2
  • Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA530 - фото 3
  • Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA530 - фото 4
  • Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA530 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737684
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA530
510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Bluetooth-адаптер
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Тип внешней антенны
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х2
Вес, г.
50

Описание товара Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA530

Миниатюрный Bluetooth адаптер Mercusys MA530 версии 5.3 обладает обратной совместимостью с Bluetooth оборудованием предшествующих версий. Устройство с габаритами 14.94x19.15x7.19 мм устанавливается в порт USB типа A ноутбука или стационарного компьютера. Bluetooth адаптер Mercusys MA530 поддерживается операционными системами Windows 10, Windows 11, Windows 7 и Windows 8.1.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA530




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Bluetooth-адаптер
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Тип внешней антенны
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Миниатюрный Bluetooth адаптер Mercusys MA530 версии 5.3 обладает обратной совместимостью с Bluetooth оборудованием предшествующих версий. Устройство с габаритами 14.94x19.15x7.19 мм устанавливается в порт USB типа A ноутбука или стационарного компьютера. Bluetooth адаптер Mercusys MA530 поддерживается операционными системами Windows 10, Windows 11, Windows 7 и Windows 8.1.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA530 - по цене 510 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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