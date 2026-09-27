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Wi-Fi адаптер Tenda U2 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi адаптер Tenda U2

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Wi-Fi адаптер Tenda U2 - фото 1
Wi-Fi адаптер Tenda U2 - фото 2
Wi-Fi адаптер Tenda U2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
  • Wi-Fi адаптер Tenda U2 - фото 1
  • Wi-Fi адаптер Tenda U2 - фото 2
  • Wi-Fi адаптер Tenda U2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293129
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Защита информации
WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA2, WPA, WEP
Макс. скорость беспроводного соединения
150 МБит/сек
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11n
Тип внешней антенны
несъемная
Количество внешних антенн
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х10х3
Вес, г.
89

Описание товара Wi-Fi адаптер Tenda U2

Wi-Fi адаптер Tenda U2 с одной несъемной внешней антенной обеспечивает высокую скорость приема и передачи данных по беспроводной сети - до 150 МБит в секунду. Благодаря этому периферийному устройству вы сможете подключать к беспроводной сети офисный или домашний ПК, в котором не предусмотрен интегрированный адаптер сети Wi-Fi. Адаптер поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11b, 802.11n и оснащается передатчиком с частотой работы 2.4 ГГц. Мощность передатчика находится на уровне 20 dBm. Для защиты беспроводной сети адаптер поддерживает протоколы WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Wi-Fi адаптер Tenda U2 подключается к компьютерному порту USB. Работоспособность периферийного устройства гарантирована при присоединении к ПК на платформе версий Windows 7-10, Windows Vista/XP. Благодаря мощной наружной антенне адаптер характеризуется стабильностью соединения с сетью Wi-Fi.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер Tenda U2




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Защита информации
WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA2, WPA, WEP
Макс. скорость беспроводного соединения
150 МБит/сек
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11n
Тип внешней антенны
несъемная
Количество внешних антенн
1
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi адаптер Tenda U2 с одной несъемной внешней антенной обеспечивает высокую скорость приема и передачи данных по беспроводной сети - до 150 МБит в секунду. Благодаря этому периферийному устройству вы сможете подключать к беспроводной сети офисный или домашний ПК, в котором не предусмотрен интегрированный адаптер сети Wi-Fi. Адаптер поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11b, 802.11n и оснащается передатчиком с частотой работы 2.4 ГГц. Мощность передатчика находится на уровне 20 dBm. Для защиты беспроводной сети адаптер поддерживает протоколы WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Wi-Fi адаптер Tenda U2 подключается к компьютерному порту USB. Работоспособность периферийного устройства гарантирована при присоединении к ПК на платформе версий Windows 7-10, Windows Vista/XP. Благодаря мощной наружной антенне адаптер характеризуется стабильностью соединения с сетью Wi-Fi.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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